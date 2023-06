Glissement de terrain : trafic SNCF perturbé Lyon-Grenoble-Chambéry, normalité en jours

Un éboulement survenu entre les villes de Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin dans le département de l’Isère engendre des retards importants pour les trains qui circulent entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Ce désagrément impacte également les déplacements ferroviaires en direction de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le trafic des trains entre Lyon, Grenoble et Chambéry est perturbé le dimanche 4 juin en raison d’un glissement de terrain en Isère, rapporte France Bleu Isère. Les conditions météorologiques difficiles qui ont touché la région ont causé un glissement de terrain aux alentours de 10h30 entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin (Isère), détériorant une des voies ferrées. La SNCF ne pense pas que le trafic revienne à la normale « avant plusieurs jours ».

De nombreux retards et des déviations sont à prévoir sur certaines liaisons. La SNCF annonce sur son site web des retards allant de 20 minutes à 2 heures pour les TGV circulant entre Bourgoin et La-Tour-du-Pin. Les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry sont quant à elles, interrompues dans les deux sens. Quelques trains empruntent un autre itinéraire et des autocars de remplacement sont mis à la disposition des voyageurs par la SNCF. Plusieurs trains ont également été annulés à La-Tour-du-Pin, Saint-André-le-Gaz et Bourgoin-Jallieu dans le Nord-Isère.

Les perturbations ont également un impact en Savoie et Haute-Savoie. Tous les trains de la ligne Chambéry-Lyon sont déviés vers Ambérieu, dans l’Ain. Des arrêts tels que Pont-de-Beauvoisin, Lépin-le-Lac-La-Bauche et Bourgoin-Jallieu sont supprimés. Des retards sont également à prévoir entre Chambéry et Annecy.

La SNCF recommande à ses clients de reporter leur voyage « si possible ».