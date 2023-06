Gestion accablante de la Fédération française des sports de glace : manquements, pratiques contestables et disparition d’archives dans un rapport

Après avoir réalisé plus de 130 entretiens concernant la gestion au niveau fédéral, les rapporteurs ont décidé de faire appel aux autorités judiciaires.

Le ministère des Sports a publié un rapport définitif le 3 juin, mettant en cause la gestion de la Fédération française des sports de glace (FFSG). Ce rapport a été réalisé par la mission d’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), sur demande de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Les conclusions du rapport critiquent sévèrement la gestion de la FFSG, notamment avant que Nathalie Péchalat ne prenne la tête de la fédération en mars 2020 (et ce, jusqu’en juillet 2022). Le rapport porte sur la période où Didier Gailhaguet était président de la fédération, avant de démissionner en 2020 suite à des scandales sexuels dans le milieu du patinage dénoncés par la patineuse Sarah Abitbol.

Des transformations profondes à réaliser

Suite à la publication du rapport, les rapporteurs ont annoncé avoir saisi la justice à la suite de la disparition d’archives de la FFSG antérieures à 2020. Ils évoquent également des « manquements » et des « pratiques très contestables » concernant la gestion fédérale de la fédération. Plus de 130 auditions ont été réalisées, ainsi que des contrôles de nombreuses pièces au siège de la FFSG et des visites dans les différentes structures de la fédération.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, estime que ce rapport met en évidence les transformations profondes qui restent à réaliser au sein de la fédération, malgré les efforts de remise en ordre opérés par les gouvernances successives depuis 2020. Sur Twitter, elle a affirmé vouloir suivre attentivement la mise en œuvre des préconisations du rapport afin de permettre à la fédération de sortir durablement de la situation actuelle.

Le poids des anciens dirigeants

Le rapport pointe du doigt un fonctionnement fédéral marqué par l’omniprésence d’anciens dirigeants au détriment de la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Selon les inspecteurs, la fédération n’a pas encore réussi à tourner la page d’une longue période de gouvernance par une même équipe, en référence à la présidence de Didier Gailhaguet jusqu’en 2020. Les inspecteurs se sont intéressés à trois olympiades précédentes, soit depuis 2014.

Les auditions ont révélé, avec des documents à l’appui, que l’élection de la nouvelle présidente, Gwenaëlle Noury, a été influencée. Les rapporteurs estiment que cette démarche visait clairement à permettre de reprendre la maîtrise de la gouvernance fédérale par des dirigeants interposés. Un ancien dirigeant a même sollicité un statut de consultant auprès de la FFSG et réclamé un contrat sans vote du bureau exécutif ni du conseil fédéral. Ce contrat lui a été refusé par Gwenaëlle Noury en mars 2023.

Les inspecteurs soulignent également que les effets de la crise de 2020, liés aux révélations de scandales sexuels, sont encore très présents et que la fédération est aujourd’hui en difficulté, avec des effectifs en cadres techniques réduits et une image très dégradée.

Des soupçons de pratiques illégales

Le rapport évoque également des soupçons de pratiques illégales, telles que des destructions d’archives. Les rapporteurs ont ainsi mis en lumière l’existence d’une omerta au sein de la fédération. La présidente et la secrétaire générale de la FFSG auraient déclaré ne pas savoir où se trouvaient les contrats de travail de certains salariés, des factures de fournisseurs et des conventions avec certains prestataires pour les années antérieures à 2020, soit du temps de la présidence de Didier Gailhaguet.

Un témoin a affirmé avoir vu des salariés fédéraux détruire de nombreux documents dans les locaux de la fédération à l’aide d’une déchiqueteuse, peu de temps avant la fin du mandat qui s’est achevé en février 2020. Les archives étant considérées comme des archives publiques, leur porter atteinte est susceptible d’être pénalement sanctionné. Cela a conduit les inspecteurs à procéder à un signalement au procureur de la République.

Une utilisation « inappropriée » de la carte bancaire de la Fédération

Un autre signalement concernant la gestion de la FFSG a été effectué, notamment pour l’utilisation de la carte bancaire de la fédération pour des dépenses inappropriées et parfois sans justification, l’absence de transparence dans la gestion de certains contrats, la gestion opaque de la billetterie des manifestations sportives antérieures à 2020, ou encore des menaces et tentatives d’intimidations des dirigeants actuels. Les rapporteurs mentionnent également des modes de rémunération non réglementaires de sportifs de haut niveau et des activités d’agents sportifs non déclarés conformément aux dispositions du code du sport.

Enfin, bien que la situation financière de la Fédération demeure saine, l’analyse des rémunérations depuis 2014 fait apparaître de gros écarts de rémunération avant 2020, avec deux salariés cadres représentant près de 40% de la rémunération totale annuelle.