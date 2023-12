Gérard Depardieu provoque le buzz : une cavalière dévoile ses propos chocs sur l’équitation !

Les commentaires à caractère sexiste et sexuel sur les femmes et l’équitation, provenant de Gérard Depardieu et révélés dans l’émission « Complément d’enquête », s’inscrivent dans une problématique plus vaste de sexualisation de cette discipline sportive et de ses pratiquantes féminines.

Des propos sexistes courants dans l’équitation

Les récents propos de Gérard Depardieu, faisant allusion à une sexualisation des femmes pratiquant l’équitation, soulèvent une problématique plus grande : les multiples clichés, idées fausses et commentaires sexistes qui entourent encore ce sport. Des cavalières ont exprimé leurs expériences par rapport à cette question, indiquant qu’elles sont régulièrement confrontées à des remarques déplacées de la part de personnes extérieures à l’équitation.

Exploitations sexuelles basées sur des stéréotypes équestres

Ces stéréotypes ont souvent tendance à assimiler l’équitation à une activité sexuelle. Les expressions vulgaires comme « Chevauche moi« , « cavalières sont des grosses cochonnes » ou « tu veux me fouetter avec ta cravache » sont couramment entendues par les cavalières. Des notions erronées persistantes, telles que la perte de la virginité par la pratique de l’équitation, nourrissent ces stéréotypes. L’équipement de l’équitation lui-même, comme les tenues moulantes, la cravache, les éperons, ainsi que les mouvements du bassin du cavalier sont souvent prétextes à des commentaires sexistes et sexualisés.

Une pratique sportive discréditée par des croyances erronées

Certains pensent que la pornographie a contribué à ces croyances erronées en utilisant des termes et des accessoires équestres. Les clichés sexuels concernant l’équitation ne trouvent aucun fondement dans la réalité et sont principalement véhiculés par des personnes non-pratiquantes. Malgré tout, la Fédération Française d’Equitation conteste l’idée d’une hypersexualisation des cavalières et affirme que l’égalité homme/femme est bien respectée en son sein, que ce soit au niveau des cours mixtes dans les clubs ou du sport de haut niveau.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA