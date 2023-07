Gérard Depardieu accusé d’agression sexuelle par une actrice de tournage en 2015

La metteuse en scène assistante, témoignant en exclusivité auprès de France Inter, a livré un récit déroutant des agissements déplacés de la personnalité du cinéma. Elle a confié craindre des répercussions sur le plan professionnel, cette étoile filante étant considérée comme « intouchable ». À cet égard, elle n’entend pas déposer plainte à l’heure actuelle.

Gérard Depardieu fait face à de nouvelles accusations d’agressions sexuelles

Depuis les révélations de Mediapart en avril dernier, l’acteur français Gérard Depardieu est au centre d’un scandale lié aux accusations d’agressions sexuelles portées contre lui par 13 femmes. Ce lundi 10 juillet, une nouvelle accusation vient s’ajouter à la liste, celle d’une assistante mise en scène. Cette dernière témoigne de gestes déplacés, de remarques sexistes et de propositions sexuelles rémunérées de la part de l’acteur, lors du tournage d’un téléfilm. Voici les détails de cette affaire.

Des agressions sexuelles au quotidien

La jeune femme affirme avoir subi quotidiennement des gestes déplacés et des propositions sexuelles de la part de Gérard Depardieu sur le plateau. Elle décrit des remarques sur son physique ou encore des propositions de rapports sexuels rémunérés, ainsi que des mains baladeuses sur les fesses et à l’entrejambe. Le témoignage le plus choquant reste cette scène où elle se retrouve seule dans une chambre avec l’acteur, qui baisse son pantalon pour lui montrer son sexe. Elle est bloquée contre le mur par l’acteur mais parvient à s’échapper et à se réfugier dans une autre pièce. La jeune assistante raconte que son témoignage se libère huit ans plus tard après les révélations de Mediapart, en espérant que cela ne se reproduise plus.

Pas de plainte pour l’instant

L’assistante mise en scène, qui avait déjà travaillé avec Gérard Depardieu auparavant, explique avoir accepté ce nouveau contrat malgré les remarques déplacées et les avances de l’acteur car elle avait besoin de travailler. Elle raconte également avoir été réprimandée pour ne pas avoir réussi à maintenir l’acteur hors du champ de la caméra. Elle précise ne pas porter plainte à ce stade, craignant des représailles professionnelles et estimant l’acteur « intouchable ».

Les avocats de Gérard Depardieu n’ont pas souhaité répondre aux sollicitations de France Inter concernant ces faits. L’acteur est déjà mis en examen pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Il a toujours nié toutes les accusations portées contre lui.

Des accusations qui s’additionnent

Le témoignage de l’assistante mise en scène vient ajouter une pierre supplémentaire à un scandale qui secoue le monde du cinéma français depuis quelques mois. Les 13 femmes qui ont accusé Gérard Depardieu de violences sexistes et sexuelles entre 2004 et 2022 ont livré des témoignages glaçants, évoquant un comportement violent et dominateur de la part de l’acteur. Si les avocats de Gérard Depardieu ont toujours démenti ces accusations, elles ont tout de même contribué à fragiliser l’image de l’acteur auprès du grand public.

En somme, l’affaire Gérard Depardieu pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma français. Les récentes accusations portées à l’encontre de l’acteur ont mis en lumière l’omerta qui régnait jusqu’alors dans le monde du septième art, et ont poussé les autorités à agir. Il ne reste maintenant plus qu’à suivre l’évolution de cette affaire et à espérer que les victimes obtiendront justice.