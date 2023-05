Gérald Darmanin à New York: menace « terroriste islamiste » en Europe et coopération USA

Au cours d’une discussion avec l’AFP, le ministre de l’Intérieur a sollicité auprès du gouvernement des États-Unis d’intensifier leur collaboration en matière de lutte contre le terrorisme.

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin était en visite aux États-Unis, à Washington et New York, pendant deux jours. Lors d’un entretien avec l’AFP à New York le vendredi 19 mai, il a exprimé son inquiétude concernant la récente recrudescence de la menace terroriste islamiste en Europe. Il a également appelé le gouvernement américain à renforcer sa coopération en matière de lutte contre le terrorisme, en prévision des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Selon Gérald Darmanin, il est crucial de rappeler aux États-Unis que pour les Européens et les Français, le principal risque est le terrorisme islamiste sunnite et que la coopération entre les services de renseignement pour lutter contre le terrorisme est essentielle. Le ministre français a insisté sur le fait que, bien que les États-Unis soient actuellement confrontés à des problèmes internes tels que le suprémacisme blanc, les fusillades répétées et les théories du complot, ils ne doivent pas oublier que le terrorisme sunnite est la principale menace en Europe.

Le risque reprend

Gérald Darmanin a terminé une visite de deux jours aux États-Unis visant à dynamiser la coopération policière et judiciaire entre la France et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Il s’est notamment entretenu avec la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco, et le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

À New York, il a rencontré la cheffe de la police de la ville, Keechant Sewell, pour discuter du maintien de l’ordre et de la sécurité lors de grands événements internationaux. Le ministre a cité les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine (du 26 juillet au 11 août 2024), la Coupe du monde de rugby cet automne (du 8 septembre au 28 octobre 2023) et la visite du pape François à Marseille le 23 septembre.

Dans ce contexte, Gérald Darmanin a déclaré que le risque terroriste islamiste visant la France et ses voisins européens est en train de reprendre. Il a notamment regretté le retrait des États-Unis d’Afghanistan et celui de la France de la bande sahélo-saharienne, ainsi que la reconstitution des cellules de Daech [groupe État islamique] au Levant. Selon lui, ces menaces exogènes, combinées aux grands événements organisés par la France, représentent des moments de risque important d’attentats terroristes.