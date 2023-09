« Gennaro Gattuso à l’OM: 3 points incontournables à découvrir sur le nouveau coach ! »

L’artisan transalpin occupera sa place en tant que tacticien de l’OM ce samedi lors du voyage en principauté de Monaco pour le championnat de Ligue 1.

L’OM accueille un nouvel entraîneur

L’Olympique de Marseille, en pleine crise interne, a trouvé son nouvel entraîneur. Gennaro Gattuso va prendre la place de Marcelino sur le banc du club phocéen, selon Radio France. Ancienne star de l’AC Milan et de la Squadra Azzurra, Gattuso, qui a été sans contrat depuis son départ de Valence en janvier dernier, va s’engager jusqu’à la fin de la saison (et une autre en option) avec le club.

Portrait professionnel de Gennaro Gattuso

Même si Gattuso a un palmarès bien rempli en tant que joueur, notamment avec deux Ligue des champions et une Coupe du monde, son expérience en tant qu’entraîneur est plus contrastée. En dix ans de carrière d’entraîneur, il a changé de club huit fois et n’est jamais resté plus de deux ans sur le banc d’une même équipe depuis ses débuts en 2013. Son bilan compte 111 victoires, 71 matchs nuls et 74 défaites en 256 matchs.

Lors de son passage à Milan (novembre 2017 à mai 2019), il a gagné quelques succès en Serie A, avant de rejoindre Naples quelques mois plus tard (décembre 2019 à mai 2021). Il a notamment remporté la Coupe d’Italie en 2020 avec les Partenopei face à la Juventus Turin. Cependant, son expérience à Valence s’est avérée plus compliquée, il a quitté le club ibérique le 30 janvier 2023, seulement sept mois après son arrivée, avec le club se trouvant à seulement un point de la zone de relégation.

Un caractère affirmé et des controverses

Gattuso est connu pour son caractère intense, d’où son surnom « Ringhio » en Italie, signifiant « grognement » en français. C’est un homme qui s’est toujours montré passionné et agressif, notamment lorsqu’il était joueur. Il a d’ailleurs donné un coup de tête à l’entraîneur adjoint de Tottenham lors d’un match de la Ligue des champions en 2011, ce qui a entraîné une suspension de cinq matchs.

Bien que Gattuso ait été un grand nom dans le football, ses déclarations publiques ont occasionnellement causé la controverse. Il a déjà exprimé son opposition au mariage homosexuel, tenue des propos polémiques sur le rôle des femmes dans le football, et a été accusé d’homophobie et de sexisme. Il a défendu ses récentes déclarations en insistant sur le fait qu’il a été dépeint autrement qu’il n’est vraiment et a montré son mécontentement face à la façon dont il a été traité en ligne.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA