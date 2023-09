Gendarme de l’air dans les Yvelines, découvrez leur mission en vidéo ! ForcesAériennes Gendarmerie Yvelines.

Situées sur le territoire de Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines, les Forces aériennes de la gendarmerie nationale ont marqué un événement historique en célébrant leur soixante-dixième année d’existence. L’événement a eu lieu à Versailles, le jeudi 7 septembre 2023, et a suscité l’enthousiasme et la fierté de tous ceux qui ont été témoins de ces merveilleuses célébrations. En effet, ces festivités ont été l’occasion idéale de remercier et de rendre hommage aux braves hommes et femmes qui ont dédié leur vie à la défense de leur patrie au sein de cette unité aérienne hautement respectée. Les invités et les spectateurs ont eu droit à un spectacle époustouflant qui a souligné les prouesses de la technologie aéronautique et mis en lumière la force et le courage de ces véritables héros modernes.

Les Forces aériennes de la gendarmerie nationale

Les Forces aériennes de la gendarmerie nationale (FAGN) sont une entité de la gendarmerie qui dispose de 29 bases en métropole et outre-mer, 56 hélicoptères et quelques centaines de micro-drones. Elles emploient également près de 500 personnes. Les FAGN ont été créées en août 1952 afin de secourir les soldats du corps expéditionnaire français blessés en territoire hostile lors de la Guerre d’Indochine. Les FAGN sont ainsi la première unité aérienne de la gendarmerie et la première force de police en Europe à se doter d’une aviation.

Les missions des Forces aériennes

Les Forces aériennes de la gendarmerie nationale assurent de nombreuses missions intérieures. Elles utilisent différents types d’appareils, tels que le EC135, dédié aux missions de police grâce à sa caméra et son phare puissant. Les FAGN assistent la police judiciaire dans les recherches de personnes et dans le travail d’enquête. Les FAGN ont également été impliquées dans des opérations de secours en montagne, lors d’inondations ou encore lors des grands feux de forêts. Elles interviennent également en cas d’accidents aériens et de catastrophes naturelles. Les FAGN ont également sécurisé les Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’importance des Forces aériennes

Les Forces aériennes de la gendarmerie nationale constituent la première force de police en Europe à se doter d’une aviation. Elles sont dotées de différents types d’appareils pour mener à bien leurs missions. Les FAGN ont été fondées pour secourir les soldats blessés en territoire hostile lors de la Guerre d’Indochine. Aujourd’hui, elles interviennent dans des missions très larges, allant de la sécurisation des Jeux olympiques à l’appui de la police en matière de recherche de personnes et d’enquête, en passant par des missions de secours et de protection de la population lors des catastrophes naturelles et des accidents aériens.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA