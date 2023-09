Gareth Thomas s’engage contre le VIH à la fan-zone rugby

Figure marquante du rugby gallois et de la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine, Gareth Thomas fera une escale à Paris lors de l’ouverture de la Coupe du monde pour animer une campagne de sensibilisation auprès du public. Impressionnant par son engagement sportif et sa ténacité intellectuelle, l’ancien international rugbyman s’est aussi fait connaître pour sa défense de la cause des personnes touchées par le VIH. Démontrant un leadership sans faille dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination, Gareth Thomas inspirera un nombre croissant de personnes à s’impliquer dans la lutte contre cette maladie qui continue de faire des ravages dans de nombreuses régions du monde.

Gareth Thomas et l’initiative Tackle HIV

L’ancien capitaine du XV Gallois, Gareth Thomas, a créé l’initiative « Tackle HIV » visant à sensibiliser le grand public au sida et à lutter contre la stigmatisation liée au VIH. Cette initiative a notamment été soutenue par le Prince Harry lors de son passage au Royaume-Uni en 2022. Pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France, le bus Tackle HIV sillonnera l’hexagone en compagnie de représentants de l’association AIDES et du laboratoire ViiV Healthcare. Gareth Thomas sera présent à Paris les 9 et 10 septembre 2023, lors du premier week-end de la compétition, sur le village rugby situé place de la Concorde.

La Coupe du monde de rugby 2023, un levier pour la lutte contre le VIH

Le bus Tackle HIV s’inscrit dans une dynamique plus large de sensibilisation autour de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. L’événement est en effet l’occasion pour divers acteurs de la société d’utiliser le sport comme levier pour faire avancer des combats sociaux importants.

La lutte contre la stigmatisation liée au VIH, un enjeu de taille

La stigmatisation liée au VIH reste un enjeu de taille dans notre société. La sensibilisation et l’éducation sont des éléments clés à mettre en place pour tenter de briser les préjugés et de faire avancer la lutte contre cette stigmatisation. Des initiatives comme Tackle HIV permettent de gagner du terrain sur ce front et de sensibiliser le grand public aux enjeux liés au VIH.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA