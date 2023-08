Gare aux bitumeurs escrocs : goudron frelaté, facture exorbitante !

Dans la région de Tavel, des gendarmes ont opéré l’arrestation d’un usurpateur qui prétendait être un expert en asphalte. Sous prétexte de fournir un service invitant avec des prix défiant toute concurrence, il proposait aux riverains de ravaler une portion de leur jardin en enduisant celle-ci de goudron de classe inférieure. Ce procédé frauduleux était doublé d’une surfacturation indécente qui laissait les dupes sans voix.

Retour de l’arnaque des « bitumeurs » dans le Gard

Les gendarmes du Gard ont interpellé un escroc se faisant passer pour un « bitumeur professionnel » dans le secteur de Tavel au nord-est de Nîmes. Cette arnaque consiste à proposer des tarifs attractifs pour goudronner vos allées ou des parties de votre jardin avec un goudron de mauvaise qualité et à facturer bien plus cher que prévu.

Du goudron à moindre prix

Ce type d’arnaque est courant et fonctionne toujours de la même manière : les escrocs prétendent être des professionnels et proposent de goudronner à moindre prix en expliquant disposer d’un surplus de goudron provenant d’un chantier en cours. Les gendarmes recommandent de rester vigilant et de ne jamais accepter une offre sans demande de devis, auprès de différents prestataires ainsi qu’en privilégiant le paiement par chèque ou virement.

Facture salée

Les victimes tombent dans le piège en acceptant des tarifs très attractifs, la facture est souvent bien plus salée que prévue à cause d’un goudron de mauvaise qualité et d’un travail peu satisfaisant qui peut laisser des séquelles.

Mesures à prendre

La gendarmerie du Gard conseille de ne pas se précipiter sur les offres de ce genre et de ne pas hésiter à contacter la gendarmerie si une offre paraît suspecte. Pour prévenir ce type d’arnaque, il est recommandé de toujours demander un devis avant d’entamer des travaux, de comparer les tarifs et la qualité du travail proposé, et de favoriser les paiements par chèque ou virement pour garder une trace de la transaction en cas de litige.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

