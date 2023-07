Gard : Centre de vacances vide sa piscine pour économiser l’eau

Le Gard est en proie à une vague de chaleur insoutenable. Face à cette situation, les acteurs touristiques de la région sont contraints de prendre des mesures drastiques pour économiser l’eau. C’est notamment le cas d’un établissement touristique situé à Sommières qui a décidé de fermer sa piscine jusqu’à la fin de l’été. Cette initiative audacieuse permet de préserver les réserves en eau de la région et d’anticiper les sacrifices que la sécheresse risque d’imposer aux habitants et aux touristes. Bien que cette décision puisse décevoir certains clients, elle illustre la prise de conscience des professionnels du tourisme quant à leur responsabilité environnementale. En effet, dans un contexte de changement climatique, chacun est appelé à faire des efforts pour préserver la planète et garantir une qualité de vie durable pour les générations futures.

Une piscine fermée pour préserver l’environnement : le choix responsable d’un centre touristique de Sommières

Dans une démarche responsable et écologique, un centre de séjours touristiques situé à Sommières, dans le Gard, a pris la décision de fermer sa piscine pour l’été. Cette initiative est motivée par la sécheresse qui sévit dans la région, et la volonté de préserver les ressources en eau.

Donner du sens

Le responsable de la politique environnementale écolabel sur site, Patrick Bruyère, souligne que cette décision doit être mise en contexte : « Aujourd’hui, on se pose encore des questions : est-ce qu’on va la rouvrir ? Qu’est-ce qu’on pourrait en faire ? Ce qui est certain, c’est qu’il faut mettre du sens dans tout ça. Et ça, ça a un sens. » Selon les vacanciers présents sur le site en ce mois de juillet 2023, cette décision est plutôt acceptée. L’un d’eux déclare ainsi : « C’est normal qu’on fasse des économies, il faut avoir une attitude responsable ».

Tourisme durable

Cette décision de fermer la piscine pour l’été s’inscrit dans une logique plus globale de développement durable. En effet, le centre de séjours touristiques est classé écolabel depuis 2012, et a décidé de repenser son fonctionnement suite à la panne d’une pompe en raison du manque d’eau il y a deux ans. La directrice du domaine Le Cart, Florence Couvreur, explique : « Il est très important pour nous d’agir et de repenser le parc. On a revu le système d’arrosage et on a revu des espaces, les espaces d’eau etc ». Fermer la piscine pour la saison est donc un moyen supplémentaire pour cette structure touristique de promouvoir le tourisme durable et responsable auprès de ses clients.

Une décision responsable et compréhensive

Même si certains vacanciers regrettent l’impossibilité de se rafraîchir dans la piscine face à la chaleur estivale, ils soutiennent cette démarche responsable. Pour eux, il est important de prendre en compte les enjeux écologiques et de faire preuve de responsabilité pour protéger l’environnement. Cette décision est donc compréhensive et louable pour les vacanciers, qui apprécient l’initiative écologique du centre de séjours touristiques.

En somme, fermer la piscine pour l’été s’avère être une décision responsable et réfléchie pour la structure touristique de Sommières. Cette initiative est un geste fort pour le développement durable et le respect de l’environnement, et permet de sensibiliser les clients à des pratiques touristiques plus responsables et durables.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr