Galère des passagers SNCF bloqués en Italie à cause d’un éboulement en Savoie

Des passagers bloqués à l’étranger dénoncent le manque de prise en charge de la SNCF

Un éboulement en Savoie a entraîné l’arrêt du trafic ferroviaire entre la France et l’Italie, laissant des passagers bloqués à l’étranger, dont certains dénoncent le manque de prise en charge de la SNCF. Des étudiants français en voyage à Milan se sont retrouvés coincés dans la gare de Milan, délogés par l’armée à sept heures du matin et refusés dans les trains en direction de la Suisse ou de Savone pour Nice, car leur billet de groupe ne leur permettait pas de se séparer. Les services de la SNCF affirment que le groupe a été pris en charge, mais le père d’une des étudiantes dément cette affirmation et explique que les jeunes ont finalement dû acheter des billets individuels pour la Suisse.

« C’est ‘Débrouillez-vous' »

Une famille française revenant de vacances en Italie a également dénoncé le manque d’informations et de prise en charge de la SNCF. Ils ont été bloqués pendant plusieurs heures à Modane, avant de repartir en direction de l’Italie sans savoir où dormir, puis devoir trouver un hôtel par leur propre moyen. Ils ont finalement réussi à trouver des billets pour rentrer chez eux, mais ont dû annuler leur voyage en bus en raison d’un manque de taxi. La SNCF est accusée de manquer d’anticipation et de ne pas prendre en charge ses clients correctement.

La SNCF sous le feu des critiques

Ces témoignages ont entaché l’image de la SNCF, qui a été critiquée pour son manque de prise en charge et son manque d’anticipation en cas d’incident. Les passagers se plaignent notamment de l’absence d’informations claires et de solutions proposées par la compagnie en cas de blocage. Certains ont comparé la gestion de la SNCF à celle des compagnies aériennes, qui prennent en charge leurs clients en cas d’incidents similaires.

