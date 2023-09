Galère des logements étudiants : cher & long, témoignage poignant.

Les propriétaires de logements sur Rennes font preuve de beaucoup de méfiance envers les étudiants qui souhaitent partager leur appartement avec d’autres jeunes de leur âge. Ils préfèrent le plus souvent louer leur bien à une seule personne plutôt qu’à un groupe d’étudiants, pensant sans doute que la colocation peut être source de conflits et de nuisances sonores. Cette situation est d’autant plus difficile pour les étudiants que les prix des loyers sont en constante hausse, les propriétaires cherchant à maximiser leurs gains. Les étudiants ayant un budget limité ont ainsi bien du mal à trouver un logement décent à un prix raisonnable, même en enchainant les visites et en multipliant les demandes. Cette situation de pénurie de logements pour les étudiants à Rennes est donc bien réelle et malheureusement difficile à améliorer. Les témoignages d’étudiants galérant pour trouver un toit dans la ville bretonne sont nombreux et édifiants.

Les difficultés des étudiants pour trouver un logement à Rennes

Les étudiants à Rennes éprouvent des difficultés à trouver un logement étudiant abordable, avec des propriétaires frileux face aux colocations étudiantes et des tarifs de loyers qui s’envolent. Les deux témoignages d’étudiants, Romane et Manolo, soulignent cette crise du logement étudiant.

Budget pas illimité, les étudiants se tournent vers la colocation…

Les étudiants comme Romane et Manolo ont un budget limité pour leur loyer. Romane travaille comme infirmière et suit une formation en Master de puéricultrice, mais ses recherches d’appartement partagé n’ont abouti qu’à des refus. Elle ne peut pas mettre plus de 400 euros par mois dans son loyer, et partager un appartement avec des amis est sa meilleure option pour s’en sortir financièrement. De son côté, Manolo est en dernière année de formation en tant qu’infirmier et a une promesse d’embauche au CHU de Rennes, mais il est bloqué dans sa recherche d’appartement avec un budget de 400 euros par mois.

… mais les propriétaires préfèrent louer à des familles

Les propriétaires à Rennes préfèrent souvent louer à des familles plutôt qu’à des colocations, car ils ont souvent des mauvaises expériences avec les jeunes locataires qui perturbent la vie des copropriétés. Certains quartiers comme Villejean ont transformé des immeubles complets en résidence universitaire privée, mais cela reste une exception. La lutte pour trouver le meilleur dossier est rude, et les propriétaires favorisent souvent les candidats avec des revenus personnels ou familiaux plus importants.

Plus d’appartements sur AirBnB, moins d’offres aux CROUS

Le nombre d’appartements loués sur des plateformes comme AirBnB augmente à Rennes, ce qui réduit le parc locatif étudiant. De plus, les places au CROUS ne suivent pas la demande, avec un taux de renouvellement des chambres qui baisse chaque année. Manolo et Aurore continuent leurs recherches de logement, en espérant que des appartements se libèreront bientôt en octobre.

