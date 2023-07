Gabriel Attal à la rencontre des écoliers à Montpellier

Le jeudi après-midi, Gabriel Attal, le fraîchement nommé ministre de l’Éducation nationale, s’est vu occupé à préparer activement la rentrée scolaire. Pour ce faire, il s’est rendu en déplacement à Castelnau-le-Lez, dans la métropole de Montpellier. Arborant son sourire affable et sa prestance de jeune prometteur, il a d’abord fait escale sur le chantier de la cité scolaire Jacques Chirac, où les ouvriers étaient affairés à la rénover pour accueillir les élèves. Il s’est ensuite transporté au collège de la Voie Domitienne au Crès, où il a pris le temps de discuter avec les enseignants afin de s’imprégner au mieux de leur vision de la chose éducative. Ce premier déplacement officiel était l’occasion pour lui de se familiariser davantage avec les rouages du secteur qu’il dirigera avec passion et ardeur.

Gabriel Attal en visite dans l’Hérault pour parler éducation et transition énergétique

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, était en déplacement dans l’Hérault ce jeudi 27 juillet 2023. Cette visite faite dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire a été marquée par l’inauguration de la cité scolaire Jacques Chirac à Castelnau-le-Lez et par une rencontre avec les élèves et les enseignants du collège de la Voie Domitienne au Crès.

Une cité scolaire innovante et « verte »

Gabriel Attal s’est d’abord rendu sur le chantier de la cité scolaire Jacques Chirac à Castelnau-le-Lez, une structure de plus de 6 000 m² qui présente de nombreux atouts fonctionnels et pédagogiques. Cette école est préfiguratrice de « l’école de demain » et adaptée à l’acquisition des compétences du XXIème siècle selon les dires du maire Frédéric Lafforgue. Elle est située au carrefour de plusieurs quartiers de la municipalité et est desservie par le tramway.

Il y avait un grand accent mis sur l’environnement et la transition énergétique. En effet, cette école sera un bâtiment à énergie positive, consommant ainsi moins d’énergie que ce qui est produit directement sur le site. Les solides compétences en matière d’innovation technologique ont permis l’utilisation de panneaux photovoltaïques qui produisent de l’électricité et des sondes géothermiques pour le chauffage. Le ministre a également précisé que la facture pour la construction de cette cité scolaire s’élève à plus de 15 millions d’euros.

Visite au collège de la Voie Domitienne

Le ministre Gabriel Attal s’est ensuite rendu au collège de la Voie Domitienne, au Crès, qui accueille chaque année près de 850 élèves. Cette visite a été l’occasion pour le ministre de rappeler les efforts accomplis par l’État pour adapter le bâti scolaire et accélérer la rénovation thermique des bâtiments, avec un accent particulier sur l’enjeu de la transition énergétique.

Le ministre a souligné que cette visite avait pour objectif de prodiguer les meilleurs conseils et d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux élèves pour qu’ils n’aient plus trop froid en hiver ni trop chaud en été.

En somme, cette visite à Castelnau-le-Lez et Le Crès a été marquée par la recherche d’une éducation plus respectueuse de l’environnement et de la transition énergétique pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage possible aux élèves.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr