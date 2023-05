Fusillade Marseille: Ultra-violence banalisée par trafiquants, selon spécialiste banditisme

Dimanche matin, dans le 11e arrondissement de Marseille, trois individus ont perdu la vie suite à des tirs par balle.

« Les trafiquants et ces nouveaux caïds se croient dans leur droit […] Ils considèrent qu’il est normal de régler leurs différends et ont adopté une ultra-violence qui est totalement banalisée », explique Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste du crime organisé, à franceinfo le dimanche 21 mai, après la dernière fusillade à Marseille avec trois victimes. Depuis le début de l’année, 21 personnes ont perdu la vie à Marseille lors de règlements de comptes principalement liés au trafic de drogues.

franceinfo: Marseille est-elle condamnée à subir ces faits divers?

Frédéric Ploquin: Pour avoir côtoyé certains de ces trafiquants et de ces nouveaux caïds, ils se croient dans leur droit. Lorsqu’on parle avec eux, ils considèrent qu’il est normal de régler leurs différends ou de venger quelqu’un et ont adopté une ultra-violence qui est totalement banalisée, qu’ils jugent juste et légitime et dont ils sont plutôt fiers.

« Ils sont capables de vous dire qu’ils sont des barbares et qu’ils assument. C’est à celui qui sera le plus barbare. De plus, il y a la question des réseaux sociaux qui propagent et amplifient, ce qui fait une sorte de publicité pour cette ultra-violence. Il y a une volonté de montrer qu’on est le plus fort. » – Frédéric Ploquin, journaliste, à franceinfo

Quelle est la situation pour la police?

De nos jours, la police judiciaire de Marseille est débordée par ces meurtres. Chaque fois, il faut ouvrir une enquête criminelle qui demande du temps et des investigations, mais les criminels vont beaucoup plus vite. Ils résolvent les enquêtes criminelles dès l’instant où un crime se commet et éliminent celui que la justice aurait aimé voir sur le banc des accusés pour le crime précédent, sauf qu’il est déjà mort. Ils vont trop vite. Aussi, la vendetta persiste dans ces milieux : le petit frère ou le cousin de celui qui a été tué se sent aspiré dans cette spirale et doit entrer en jeu sinon il n’est pas considéré comme un homme.

Existe-t-il toujours une forme de hiérarchie à Marseille ou dans d’autres villes?

Les véritables patrons de la drogue sont un peu plus intelligents que ceux qui se battent sur le terrain, car ils sont loin : Dubaï, Algérie, Sénégal ou Maroc. Autrefois, ces grands criminels avaient besoin d’être sur le terrain sinon on ne leur obéissait pas. Aujourd’hui, les 20 plus gros narcotrafiquants français ne vivent plus en France. Sur le terrain, on a donc les équipes qui gèrent les petites entreprises de distribution de stupéfiants.

A Marseille, par exemple, on a longtemps cru que l’on pouvait acheter et gérer la tranquillité publique dans les quartiers nord. Dans les années 1990 et 2000, on a un peu pactisé et on se réveille 20 ans plus tard avec un chaos total. On a pensé que l’on pourrait avoir la paix et c’est alors qu’une nouvelle génération plus radicale que la précédente est arrivée, ainsi que la cocaïne qui rend la situation hystérique car elle rapporte plus avec moins de quantités que le cannabis.