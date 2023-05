Fusillade au Texas: 8 morts et 3 blessés graves sur un parking de centre commercial

Le samedi 6 mai, une fusillade a eu lieu sur le parking d’un centre commercial à Allen, au Texas (États-Unis). L’incident a entraîné la mort de huit personnes et trois autres sont gravement blessées. Voici un aperçu de la situation en cours.

Le samedi 6 mai, à Allen, au Texas (États-Unis), un homme est descendu de sa voiture et a commencé à tirer. Sur le parking d’un centre commercial, des clients se sont cachés derrière des voitures, tandis que d’autres essayaient de s’échapper. La fusillade a provoqué une scène de panique ce samedi, jour où les Américains font habituellement leurs courses. L’assaillant a tué au moins huit personnes avant d’être abattu. Une femme témoigne : « On a entendu des coups de feu, vu des lumières et on s’est réfugiés dans le magasin en fermant la porte ». Un jeune homme ajoute : « J’ai vu des enfants touchés, des gens blessés et des corps au sol. »

Fusillade au Texas : trois blessés en situation critique

Avec les mains levées pour ne pas être confondus avec un suspect par la police, des clients évacuent le centre commercial. Des familles, averties de la fusillade, cherchent leurs proches. Un policier se trouvait dans le centre commercial pour une autre raison au moment de la fusillade. Il a probablement empêché le bilan d’être encore plus élevé. « Le policier a entendu les coups de feu, il s’est rendu sur les lieux de la fusillade, a confronté le suspect et l’a neutralisé », déclare Brian Harvey, le chef de la police d’Allen. L’identité de l’auteur des coups de feu et les motivations de son acte n’ont pas été révélées. Sur les sept blessés, trois sont toujours dans un état critique.