Fusillade à Villerupt, Meurthe-et-Moselle: 5 blessés, auteur recherché, trafic de drogue

Le 13 mai, à Villerupt, un incident impliquant une fusillade a entraîné des blessures pour cinq individus. L’auteur des coups de feu, maintenant identifié, est en train d’être retrouvé de manière intensive par les forces de l’ordre. Cet événement tragique suggère qu’il pourrait s’agir d’une affaire de vengeance liée au commerce illégal de drogues.

Une fusillade a eu lieu aux alentours de 21 heures le samedi 13 mai à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), juste à côté d’un immeuble de six étages où des trafiquants avaient mis en place un point de vente de drogue. Un homme a tiré depuis son véhicule, blessant cinq personnes, dont une femme et un mineur. Deux des victimes sont toujours dans un état critique. Les résidents dénoncent une augmentation de la violence liée au trafic de drogue. « Des voitures brûlées sans raison apparente, des attaques au couteau… Ces derniers mois, ce genre d’incidents se produit de plus en plus souvent », témoigne l’un d’entre eux.

« Nous avions déjà donné l’alerte plusieurs fois », déclare le maire

Située non loin de la Belgique et de la frontière luxembourgeoise, Villerupt est une petite ville ravagée par le trafic de drogue. Selon le maire (PCF) de la municipalité de 10 000 habitants, Pierre Spizak, les effectifs de police ont continué à diminuer au fil des années. « Nous avions déjà donné l’alerte à plusieurs reprises, et maintenant voici la situation actuelle », se désole-t-il. Le tireur présumé, connu des autorités pour des affaires liées aux stupéfiants, est toujours en fuite et recherché activement.