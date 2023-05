Fusillade à Marseille: 21 morts, narcotrafic international tue jeunes, adjoint au maire déclare

Depuis le début de l’année, on dénombre à Marseille vingt-et-une victimes de règlements de comptes mortels. Ces crimes sont principalement attribués à des conflits liés au trafic de stupéfiants.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui montre à quel point le narcotrafic international tue des jeunes sur le territoire de Marseille », a déclaré Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille chargé du bataillon des marins-pompiers et de la sécurité, le 21 mai sur franceinfo. Il réagissait à la mort de trois personnes lors d’une fusillade devant une boîte de nuit ce dimanche matin. Depuis le début de l’année, 21 personnes ont été tuées à Marseille lors de règlements de comptes, principalement liés au trafic de drogue.

franceinfo : S’agit-il toujours de morts liées au trafic de drogue ?

Yannick Ohanessian : Ce n’est pas toujours le cas, mais souvent, les morts sont liées au trafic de drogue. Nous sommes rappelés à l’importance du narcotrafic international qui tue des jeunes à Marseille. Il est essentiel que l’État et les collectivités locales s’emparent de cette situation et mettent en place tous les moyens possibles pour la combattre.

Les armes sont-elles un problème préoccupant dans la ville ?

Oui, le maire de Marseille et ses adjoints ont alerté à plusieurs reprises les services de l’État sur la nécessité d’accroître les moyens, en particulier ceux alloués aux douanes, pour contrôler les marchandises par voies portuaires ou routières sur le territoire de la commune. Il s’agit souvent d’armes de guerre ou de drogues. Il faudrait donc développer tous les moyens, outils et dispositifs pour lutter contre le narcotrafic. Des réseaux internationaux opèrent à Marseille et des bandes rivales s’organisent.

Pourquoi Marseille est-elle dans cette situation ?

En réalité, le trafic de drogue touche davantage le territoire national et même le continent européen. C’est à ce niveau que la lutte doit être menée. Marseille n’est pas une exception. Les commanditaires sont connus et il est possible d’intervenir, en donnant davantage de moyens aux brigades financières et aux services d’enquêteurs pour monter des planques et intervenir dans le cadre d’une coopération internationale. Tant que cela ne sera pas fait, la situation continuera à se dégrader.

La situation est-elle hors de contrôle ?

Je ne pense pas, car les opérations de police se multiplient tous les jours. Des compagnies de CRS sont déployées quotidiennement dans les quartiers, où elles procèdent à des interpellations et saisissent des armes et des quantités de drogue. Mais on ne s’attaque pas à la racine du mal. La ville de Marseille a investi massivement dans la police municipale et la vidéoprotection. Il faut s’en prendre aux gros poissons, qu’on est capable d’identifier et qui se trouvent souvent à l’étranger.

Des associations et des collectifs citoyens tentent de lutter contre ces violences. Faut-il les soutenir davantage ?

Bien sûr, nous les rencontrons régulièrement. Récemment, nous avons voulu les faire participer au Conseil municipal de Marseille. Nous voulions leur exprimer notre soutien et notre tristesse face à ces tueries qui laissent des familles dévastées.