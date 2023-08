Fusillade à Avignon : Trois hommes touchés dans la Rocade!

Le quartier de la Rocade à Avignon a été le théâtre d’un événement tragique dans la nuit du 7 au 8 août 2023. Trois individus ont été impliqués dans une fusillade, occasionnant des blessures par balle. Bien que les vies de ces hommes ne soient heureusement pas en danger, l’incident en question a suscité une vive inquiétude et émotion dans le quartier et la ville environnante. Les raisons de cette fusillade ne sont pas encore clairement établies, mais les autorités locales ont d’ores et déjà entrepris des enquêtes exhaustives pour en établir les causes et les responsabilités. Face à la violence qui se propage dans notre société, ce genre d’altercations doit susciter notre réflexion et notre engagement collectif pour trouver des solutions concrètes afin de prévenir et lutter contre ces comportements dangereux et destructeurs.

Trois hommes blessés par balle à Avignon

Dans la nuit du 7 au 8 août 2023, trois hommes ont été blessés par balle dans le quartier de la Rocade à Avignon. Les victimes sont deux quadragénaires et un jeune majeur. Deux d’entre eux présentent des blessures à la jambe et au bras, mais leurs jours ne sont pas en danger. Les assaillants sont repartis en voiture et le véhicule a été retrouvé dans les Bouches-du-Rhône.

Un possible règlement de compte lié au trafic de stupéfiants

Les autorités considèrent la piste d’un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants comme la plus probable pour expliquer l’attaque. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire d’Avignon pour faire la lumière sur les circonstances de l’événement.

source originale : actu.fr

