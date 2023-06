Funambule Nathan Paulin à La Rochelle après Rio, Tour Eiffel et Mont-Saint-Michel

Dans le cadre d’une collaboration entre le Théâtre national de Chaillot et le Centre des monuments nationaux, l’équilibriste Nathan Paulin occupera des lieux symboliques de La Rochelle et Bordeaux les 7 et 9 juin prochains.

Mercredi soir à La Rochelle, Nathan Paulin ouvrira un nouveau chemin entre la Tour de la Lanterne et la Tour Saint Nicolas, mais à cinquante mètres au-dessus du sol et sur un fil. Accompagné de neuf artistes aériens, le célèbre funambule présentera une performance poétique intitulée « Les Traceurs », supervisée par Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre national de Chaillot. Ce projet est mené en collaboration avec le Centre des monuments nationaux.

Funambulisme: un art chorégraphique

Selon Ouramdane, il y a de la chorégraphie dans de nombreux aspects de nos vies, y compris le sport et les réseaux sociaux. Les acrobates, comme les sportifs de l’extrême, démontrent une attention particulière à leur environnement pour pouvoir marcher sur un fil souple. Nathan Paulin a dû apprendre à utiliser le vent et prendre en compte des éléments souvent ignorés par la plupart des gens.

Pour le directeur du Théâtre national de Chaillot, les acrobates ont également une grande attention pour le corps de leurs partenaires. Cette sensibilité les invite à être très attentifs au vivant qui les entoure, ce qui est particulièrement important en ces temps de crise.

Un projet pour valoriser le patrimoine

Avec ces performances, les spectateurs ont l’occasion de porter un autre regard sur un site patrimonial. Ouramdane explique que l’idée est de créer des spectacles à l’échelle d’une vallée ou d’une forteresse, pour permettre aux gens de contempler de loin ces présences inattendues dans les airs. Lorsque les acrobates se fondent dans l’immensité d’un paysage, la poésie prend vie et invite les spectateurs à ralentir et à découvrir certains détails qu’ils n’avaient jamais remarqués auparavant.

Observer ses propres vulnérabilités

Au cours de la performance, on peut entendre Nathan Paulin exprimer ses doutes, sa peur du vide lorsqu’il était enfant et les efforts qu’il a dû fournir pour gagner en confiance dans les airs. Selon Ouramdane, les spectateurs sont souvent très émus en voyant ces acrobates exprimer leur sensibilité et leurs propres vulnérabilités.

Dans le passé, Rachid Ouramdane a réalisé des spectacles mettant en scène différents groupes de personnes, tels que des mineurs isolés, des personnes âgées ou des personnes handicapées. Son objectif est d’explorer comment on acquiert une pleine conscience de ses fragilités et comment cela peut nous rendre plus forts.

« Les Traceurs » sera présenté à La Rochelle, Bordeaux et dans les Hautes-Alpes au cours des prochaines semaines.