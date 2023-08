Fresque historique Bridiers : succès total en Creuse !

Les fresques historiques de Bridiers sont toujours un événement à part entière, avec un spectacle unique qui ne cesse de surprendre et d’enchanter. Mais cette année, l’édition est peut-être encore plus spéciale, car elle intervient à moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous les regards sont donc tournés vers les représentations, qui revisiteront l’histoire olympique de manière grandiose et spectaculaire. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’aux mythiques JO de 1936, cette 17ᵉ édition promet d’être haute en couleurs et en émotions, pour tous les amoureux du sport et de l’histoire. Le temps d’une soirée, les spectateurs seront transportés dans un univers unique et fascinant, où les athlètes les plus célèbres et les moments les plus marquants de l’histoire olympique prendront vie sous leurs yeux éblouis. Une expérience à ne manquer sous aucun prétexte !

Tout sur la fresque historique de Bridiers 2023

La fresque historique de Bridiers 2023 revisite l’histoire olympique, de la fin de la Première Guerre mondiale aux JO de 1936. La première représentation a attiré près de 1800 personnes, avec 350 acteurs et bénévoles en costume. Malgré le stress et la tension en coulisses, le spectacle a été bien accueilli par le public et sera présenté à nouveau pendant le week-end.

Près de 600 personnes impliquées dans l’organisation

La fresque historique de Bridiers mobilise près de 600 acteurs et bénévoles pour son organisation. Les derniers préparatifs ont été perturbés par la pluie, empêchant une répétition générale. Malgré les difficultés, le spectacle s’est déroulé sans encombre.

Un succès auprès du public

La première représentation de la fresque historique de Bridiers 2023 a attiré une foule nombreuse. Le spectacle reprendra pendant le week-end pour le plus grand plaisir des spectateurs.

