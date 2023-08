Francesco Bagnaia règne en maître lors du MotoGP Autriche

Le week-end de course automobile en Autriche a été un triomphe pour le talentueux pilote italien. En effet, après avoir remporté samedi la course sprint, il a profité de son élan pour récidiver le lendemain en s’imposant lors du Grand Prix. Cette victoire a été obtenue de haute lutte, le pilote italien ayant dû déployer toute sa maîtrise et son instinct pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Avec ce doublé, le talentueux sportif italien signe un exploit qui restera longtemps dans les annales de l’histoire de la course automobile. Aux yeux de ses nombreux fans, il est sans conteste un des plus grands champions de tous les temps.

Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix d’Autriche

Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix d’Autriche de MotoGP, dimanche 20 août, sur la piste du Red Bull Ring. L’Italien a ainsi accentué son avance en tête du classement général, après avoir remporté la course sprint la veille.

Les Français en difficulté

Les pilotes Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, ont connu un week-end difficile lors du Grand Prix d’Autriche. Johann Zarco a été impliqué dans un accident au départ de la course sprint et n’a pas pu terminer l’épreuve. Fabio Quartararo a terminé loin des points, en huitième position.

Belle performance de Brad Binder et Marco Bezzecchi

Le Sud-Africain Brad Binder et l’Italien Marco Bezzecchi ont réalisé une belle performance en terminant respectivement deuxième et troisième de la course. Ils ont ainsi offert à leurs équipes respectives, KTM et Ducati, un podium dans leur circuit national.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA