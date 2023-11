France pulvérise Gibraltar 14-0: Un record historique et un ticket pour l’Euro 2024!

L’équipe nationale française a décimé, sans pitié, ses modestes adversaires, l’équipe de Gibraltar, sur un score impressionnant de 14 à 0, samedi passé à Nice. Cette victoire écrasante a été principalement marquée par une performance exceptionnelle de Kylian Mbappé, couronnée par un triplé, ainsi que le premier but inscrit sous les couleurs de l’équipe de France par Warren Zaïre-Emery. Ce magnifique succès assure aux Bleus la pole position lors du tirage au sort de l’Euro 2024, qui aura lieu le 2 décembre prochain.

Offensive Des Bleus Contre Gibraltar

Une promenade de santé pour l’équipe de France de football qui a défait Gibraltar 14-0 le 18 novembre dernier à l’Allianz Riviera de Nice. Cette victoire écrasante visait non seulement à terminer parmi les cinq meilleurs premiers des éliminatoires pour la qualification à l’Euro 2024, mais aussi à surpasser leur précédent record de victoire le plus large, qui datait de 1995 contre l’Azerbaïdjan (10-0). Le but crucial du record a été marqué par Kylian Mbappé, seulement 70 secondes après le dixième but de l’équipe inscrit par Ousmane Dembélé.

Débuts Impressionnants De Zaïre-Emery

Tôt dans le match, un but contre son camp d’Ethan Santos a inauguré le défilé des buts français. A la quatrième minute, Marcus Thuram a consolidé l’avance des Bleus, suivi de près par un but de Warren Zaïre-Emery. Lors de ce match, Zaïre-Emery, qui n’a que 17 ans et 255 jours, est devenu le joueur le plus jeune à faire ses débuts avec l’équipe de France depuis 1914. Malheureusement, sa soirée s’est terminée prématurément suite à une blessure à la cheville.

Une Performance Historique Pour Les Bleus

Dans la seconde partie du match, malgré un début techniquement moins maîtrisé, les Bleus ont continué à dominer. Adrien Rabiot (63e) et Kingsley Coman (65e) ont ainsi rapproché l’équipe du record historique, finalement atteint grâce à un doublé d’Olivier Giroud, qui compte désormais 56 buts avec l’équipe de France. Ce succès assure à la France une place parmi les têtes de série lors du tirage au sort de l’Euro 2024, grâce à ses 7 victoires en 7 matchs, ses 27 buts inscrits et un seul encaissé. Le prochain et dernier test des Bleus pour cette année sera la Grèce, ce mardi à Athènes.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA