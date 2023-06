France Équipe : Mission réussie, nouveau cycle pour les Bleus avant l’Euro 2024

Malgré des performances pas forcément éblouissantes, l’équipe de France a terminé, ce lundi, la première moitié de leur année 2023 avec un bilan idéal : quatre succès en quatre rencontres et zéro but concédé.

« Même si tout n’était pas parfait, on a fait ce qu’il fallait », a déclaré Didier Deschamps après la victoire de l’équipe de France contre la Grèce (1-0) le 19 juin au Stade de France. En dépit du score serré de cette dernière rencontre avant les vacances, la dernière impression était positive. Son équipe a su trouver les ressources pour déverrouiller un match verrouillé par une équipe grecque solide et repliée, sans jamais être inquiétée.

« On a fait le travail tranquillement », a affirmé Randal Kolo Muani au micro de TF1. Malgré l’accumulation de décisions arbitrales défavorables, lui et ses coéquipiers ne se sont jamais laissés submerger par la frustration. « Le seul regret que j’ai, c’est qu’on ne s’est pas mis à l’abri (…). C’est juste le ratio occasion/but qui aurait dû être meilleur », a reconnu Deschamps en conférence de presse, sans vraiment faire de concession. Certes, son équipe aurait pu faire mieux, mais les objectifs sont atteints.

Le nouveau cycle est enclenché

La faible opposition offerte par Gibraltar et même la Grèce, lundi, ne permettait pas de tirer de grandes conclusions de ce dernier rassemblement, qu’elles soient positives ou négatives. D’autant plus dans cette ambiance de fin de saison et ce relâchement apparent chez certains joueurs qui ont disputé jusqu’à 61 matches, comme Antoine Griezmann. Un an après avoir totalement manqué son mois de juin (0 victoire en quatre rencontres), l’équipe de France a terminé la première moitié de sa phase de qualification pour l’Euro 2024 avec 100 % de victoires (4/4). À moins d’un désastre, Didier Deschamps conduira ses joueurs en Allemagne en juin prochain.

Surtout, le groupe a montré qu’il avait rapidement digéré la déchirure de Doha et cette finale de la Coupe du monde perdue aux tirs au but contre l’Argentine en décembre. Depuis, les portes sont closes : les Bleus n’ont plus encaissé le moindre but depuis celui de Lionel Messi en prolongation. Une excellente nouvelle pour une équipe qui a perdu son pilier en défense, Raphaël Varane, et son gardien historique, Hugo Lloris, désormais tous deux retraités, et qui n’avait plus enchaîné quatre « clean sheets » depuis deux ans.

Le nouveau cycle est enclenché et semble être sur la bonne voie. « Le groupe est plus jeune, il y a moins d’expérience, mais ils savent ce qu’ils veulent », s’est réjoui Deschamps, dont les derniers choix semblent prêts à porter leurs fruits en vue de l’Euro 2024. La charnière Upamecano-Konaté est désormais bien installée. Mike Maignan est indéniablement le gardien de l’avenir. Le capitanat de Kylian Mbappé est voué à s’inscrire dans la durée. Il reste à voir si les joueurs qui ont marqué des points ces derniers mois, comme Randal Kolo Muani ou Eduardo Camavinga, pourront maintenir leur élan.