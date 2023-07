La campagne de vaccination des élevages français sera confiée au laboratoire allemand Boehringer dès le mois d’octobre. La société se chargera de fournir les doses nécessaires pour immuniser les troupeaux répartis sur tout le territoire. Malheureusement, le laboratoire de Libourne, CEVA Animal Health, n’a pas été retenu pour cette mission. Les éleveurs devront donc se tourner vers une entreprise étrangère pour obtenir le précieux sésame qui les protègera de la maladie. Cette décision a suscité de vives réactions chez les professionnels de la filière, qui regrettent de ne pas pouvoir profiter de l’expertise locale. Néanmoins, il est important de souligner que la santé animale ne doit pas être tributaire de considérations géographiques ou politiques, et que l’essentiel est de protéger au mieux les élevages et les consommateurs.

Boehringer Ingelheim remporte l’appel d’offre pour le vaccin anti-grippe aviaire

Le laboratoire allemand Boehringer Ingelheim fournira 80 millions de doses de vaccin anti-grippe aviaire pour la France, à partir du mois d’octobre. L’annonce a été faite par une représentante du ministère de l’Agriculture. La France, premier pays en Europe à procéder à cette vaccination, a lancé un appel d’offre en avril dernier pour les espèces canard mulard et de barbarie. Trois candidats y ont répondu, et Boehringer Ingelheim a été préféré à deux autres candidats, dont Ceva Santé animale, un laboratoire girondin qui avait également postulé à l’appel d’offre. Le montant de la commande n’a pas été révélé par le ministère de l’Agriculture.

Mulards et Barbaries en priorité

La campagne de vaccination commencera dès le mois d’octobre et se concentrera en priorité sur les espèces canard mulard et de barbarie. Elle doit durer six mois et nécessiter deux injections. Le caractère urgent de cette vaccination est lié notamment aux possibilités accrues de mutation du virus en raison de sa présence devenue endémique et de sa possible transmission à d’autres espèces, dont l’homme.

Appel d’offre mondial

L’offre de Boehringer Ingelheim était plus avantageuse que celle de Ceva en tenant compte du coût, de la capacité de production, des conditions de stockage des vaccins et de son adaptation aux deux espèces de canards visées. Le laboratoire allemand a donc été préféré à Ceva Santé animale, dont les résultats s’étaient montrés positifs. Ceva Santé animale reste toutefois sur les rangs pour de futures commandes, d’autant plus que son vaccin peut être utilisé dans les couvoirs, ce qui est demandé par la filière, et que le virus étant désormais annuel, la vaccination pourrait également se faire à l’année.

source originale : La Pause Info.fr