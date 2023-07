Fragments de crâne de Beethoven retrouvés en France, ramenés à Vienne.

Transportés avec précision jusqu’en Autriche, là où s’est éteint le célèbre musicien allemand au cours du XIXe siècle, les os ont finalement trouvé leur lieu de repos définitif. Leur arrivée a déclenché une vague de spéculations parmi les experts qui souhaitent ardemment déterminer les raisons pour lesquelles Beethoven a souffert de surdité pendant la majeure partie de sa vie, ainsi que les circonstances de sa mort. Les hypothèses les plus folles circulent dans les cercles spécialisés, allant des conditions météorologiques extrêmes aux maladies inexplicables, en passant même par des théories conjecturales de conspiration. La vérité sur ces deux énigmes immenses de l’histoire de la musique classique reste donc encore à élucider. Réunissant leurs forces, les experts espèrent ainsi percer le mystère qui plane depuis des décennies sur la vie et la mort de l’un des plus grands génies de la musique de tous les temps.

Des fragments crâniens du célèbre compositeur Ludwig van Beethoven ont été donnés à l’Université de médecine de Vienne par l’homme d’affaires américain Paul Kaufmann. Ces fragments ont été récupérés par l’ancêtre de Kaufmann, Franz Romeo Seligmann, qui avait participé à l’exhumation des ossements de Beethoven en 1863. Les fragments ont été transmis de génération en génération, jusqu’à ce que Kaufmann les découvre dans le coffre d’une banque sur la Côte d’Azur. C’est probablement la première fois que les fragments crâniens sont exposés au grand public.

Les fragments crâniens ont une grande valeur

Après avoir passé des analyses pour confirmer leur authenticité, les fragments seront examinés pour tenter de découvrir la cause de la maladie de Beethoven et le mystère de sa mort. En 2005, les fragments ont été examinés aux rayons X et une piste d’empoisonnement au plomb a été soulevée. Les traitements médicaux de l’époque recouraient également souvent au plomb ou au mercure. Une étude plus récente publiée en mars, basée sur l’analyse ADN de mèches de cheveux de Beethoven, a révélé de fortes prédispositions génétiques aux maladies du foie, ainsi qu’une infection au virus de l’hépatite B à la fin de sa vie, deux facteurs ayant probablement contribué à sa mort.

Une relique à la demande de Beethoven

En 1802, Beethoven avait exprimé le souhait que sa maladie soit décrite après sa mort et rendue publique. Les fragments crâniens ont été récupérés lors de l’exhumation des ossements du compositeur. Beethoven avait coutume de boire dans des gobelets en plomb, ce qui a conduit à la piste d’un empoisonnement au plomb. Cependant, les chercheurs n’ont pas pu déterminer la cause de sa surdité progressive, qui a été un tournant dans la vie de Beethoven.

Conclusion

Les fragments crâniens de Beethoven ont une grande valeur historique et sont un moyen de découvrir les secrets de la vie et de la mort du célèbre compositeur. Les résultats des analyses pour confirmer leur authenticité sont attendus dans les six prochains mois. La découverte des causes de la maladie et de la mort de Beethoven reste un mystère pour la science, mais l’examen des fragments crâniens pourrait apporter de nouvelles réponses. Les fragments crâniens ont été remis à l’Université de médecine de Vienne, où ils pourront être étudiés par des chercheurs du monde entier dans les années à venir.