Les fournisseurs alternatifs d’électricité ont-ils pris le dessus sur le marché ?

Avec la crise énergétique actuelle, un changement de fournisseur d’électricité peut se révéler bénéfique. L’ouverture du marché de l’énergie a permis aux Français d’avoir de nombreuses possibilités. Les fournisseurs alternatifs sont de plus en plus nombreux et proposent des offres qui ne manquent pas de susciter l’intérêt. Sont-ils pour autant en train de prendre le dessus ? Focus sur le marché de l’électricité en France et les changements qui s’y opèrent.

La venue des fournisseurs alternatifs d’électricité et ce qui a changé

Lorsque l’on parle des fournisseurs alternatifs, on fait bien évidemment référence aux alternatives au fournisseur historique EDF. La libéralisation du marché de l’énergie soutenue par l’Union européenne a permis l’éclosion d’un bon nombre d’organismes de fourniture d’électricité. Il est alors possible pour les consommateurs depuis le 1er juillet 2007 de sélectionner leur fournisseur parmi plusieurs prestataires. Ceux-ci, de leur côté, sont tout à fait libres de proposer leurs offres dans les pays de l’Union européenne. Si EDF reste le principal acteur en France, de plus en plus de ménages se laissent néanmoins tenter par les nouvelles propositions.

L’apparition des fournisseurs alternatifs présente certains avantages. Puisqu’ils ont désormais le choix parmi plusieurs offres, les consommateurs ont la possibilité de comparer les tarifs des prestataires afin d’identifier le plus compétitif. Il existe à cet effet des comparateurs de prix qui regroupent les offres de la plupart des sociétés d’énergie. Ces outils sont d’une grande aide pour trouver en un clin d’œil les contrats plus intéressants du marché. Pour les consommateurs, un comparateur d’électricité permet notamment de choisir le fournisseur qui répond le mieux à leurs besoins.

Quoi qu’il en soit, les tarifs des fournisseurs alternatifs sont dans la plupart des cas plus attractifs que ceux réglementés. Cette réduction peut atteindre 10 % en fonction du prestataire choisi, de quoi réaliser de belles économies sur vos factures d’électricité. Choisir un fournisseur alternatif, c’est également avoir la possibilité de bénéficier d’une électricité plus écologique. Il existe en effet des « offres vertes » avec une électricité fournie grâce aux énergies renouvelables comme l’hydraulique, l’éolien ou encore le photovoltaïque. Outre le fait d’être économique, cette option permet de participer à la préservation de l’environnement.

L’état du marché de l’électricité aujourd’hui

Bien qu’elle possède le parc nucléaire le plus grand d’Europe, la France ne cesse d’enregistrer des hausses de prix sur l’électricité ces dernières années. On note en moyenne une augmentation de 5,3 % pour les particuliers, une situation qui n’est pas près de se résorber. Divers éléments sont à la base de cette augmentation :

l’évolution des taxes sur l’électricité,

la cherté de l’électron nucléaire,

la hausse du cours du gaz,

un coût d’acheminement de plus en plus important, etc.

Depuis 2007, le prix de l’électricité a augmenté de 41 % en moyenne en France. Une différence encore plus importante pour les ménages pour qui les charges se sont accrues de 55 %. Les petits appartements, quant à eux, ont assumé une hausse de 38 % sur le montant prévu pour les dépenses électriques. La récente crise énergétique, notamment due à la covid-19, aux réacteurs en arrêt et à la guerre en Ukraine, n’a fait que participer à la forte montée du coût de l’énergie.

Certaines solutions ont néanmoins été mises en place par l’État pour soutenir les ménages. C’est le cas du bouclier tarifaire qui permet depuis début 2022 de limiter l’augmentation des prix de l’électricité. Ce dispositif n’est néanmoins destiné qu’aux consommateurs sous le tarif réglementé ou ayant souscrit un contrat indexé sur le tarif réglementé. De ce fait, les ménages ayant souscrit tout autre contrat d’électricité ne peuvent en bénéficier.

Comment vous décider au moment de choisir un fournisseur d’électricité ?

Pour choisir le meilleur fournisseur d’électricité, certains critères doivent être pris en compte. En voici quelques-uns.

Comparez les offres du marché

S’il existe une solution efficace pour choisir le fournisseur qui propose le meilleur rapport qualité-prix, c’est bien la comparaison des offres. Prenez le soin d’examiner les tarifs d’abonnement tout comme les prix au kWh. Outre les prix fixes et indexés, certains prestataires vous donnent la possibilité de choisir une offre à prix variable. Grâce à elle, vous pouvez, selon l’évolution du marché, profiter de prix plus bas.

Cela présente cependant un risque, car votre facture peut exploser avec la hausse des prix. Soyez par ailleurs attentif aux options d’économie d’énergie disponibles chez certains fournisseurs. Elles vous permettent de diminuer votre consommation et par la même occasion votre facture d’électricité. Certains services additionnels peuvent vous être bénéfiques comme les offres de parrainage ou le suivi de consommation.

Prenez en compte les modalités du contrat

Au-delà des prix, les modalités du contrat ne doivent pas être négligées. Certaines conditions peuvent influencer les coûts et votre satisfaction sur la durée. Vérifiez donc certains éléments, tels que :

la durée du contrat : prenez le soin d’examiner la durée d’engagement inscrite dans le contrat. Les contrats sans engagement sont particulièrement bénéfiques, puisqu’ils vous laissent la liberté de changer de fournisseur dès que vous le souhaitez.

Les modalités de résiliation : bien qu’il existe des lois pour encadrer les conditions de résiliation, il n’est pas rare qu’un fournisseur impose des frais importants ou un long préavis. Ces informations doivent donc être étudiées avant toute signature.

Les conditions de révisions des tarifs : tarifs fixes ou indexés sur le prix du marché ? Avant de prendre une décision, assurez-vous d’en savoir suffisamment sur ces termes pour éviter les mauvaises surprises.

Enfin, n’oubliez pas de questionner le fournisseur choisi sur les modalités de paiement proposées.

Renseignez-vous sur la réputation du fournisseur

Une société renommée et bénéficiant d’une bonne réputation est une bien plus rassurante qu’une entreprise méconnue. Pour en apprendre plus sur les prestataires, n’hésitez pas à consulter les avis des clients sur les réseaux sociaux ou les forums spécialisés. Vous pouvez vous renseigner sur les certifications et les labels des fournisseurs qui vous intéressent. L’ancienneté et la santé financière de l’entreprise sont d’autres critères qui entrent en ligne de compte. Une bonne réputation est tout simplement un gage de qualité et de fiabilité.

Informez-vous sur la qualité du service client

En cas de besoin, vous devez pouvoir être pris en charge de manière rapide et efficace. Les forums et les réseaux peuvent être utiles dans ce cas également. Pour être sûr de bénéficier d’un service client de qualité, renseignez-vous sur les moyens de contact de la société. Les horaires d’ouverture peuvent faire la différence, car certains services clients sont constamment disponibles tandis que d’autres ont des horaires plus limités. Prenez par ailleurs en compte la réactivité de la société à répondre à vos demandes, ainsi que la pertinence des réponses fournies. Tels sont les éléments qui vous permettront d’identifier un service client de qualité.

Les prix de l’électricité reviendront-ils un jour à la baisse ?

Selon la Commission de régulation de l’énergie, les prix de l’électricité devraient baisser en 2024. En attendant, une hausse de 10 % a été mise en place depuis le 1er aout 2023. Cette décision du gouvernement fait suite à la crise énergétique de l’hiver dernier. L’achat de l’électricité par les fournisseurs a été effectué en fin 2022, une période durant laquelle les prix étaient particulièrement élevés.

Selon la présidente de la Commission de l’Énergie Emmanuelle Wargon, les consommateurs auraient eu à assumer 75 % de hausse sans le bouclier tarifaire. Vous l’aurez donc compris, le marché de l’électricité est quelque peu complexe ces dernières années à cause de la crise énergique. Pour faire face aux prix sans cesse croissants, les consommateurs ont à la possibilité d’opter pour un fournisseur alternatif. Avant toute chose, une comparaison des offres est de mise pour vous assurer de faire le meilleur choix.