Fougères : Marche pour la justice suite à la mort de Nahel

Aux abords du quartier des Cotterêts à Fougères, une forte mobilisation a été au rendez-vous alors qu’une foule d’une quarantaine de personnes s’est rassemblée pour faire entendre leur voix dans une quête de justice pour Nahel. Dans une ambiance solennelle et déterminée, les manifestants ont scandé des slogans de protestation en brandissant des pancartes arborant des messages éloquents et émouvants. Tout au long du défilé, ils ont exprimé leur colère et leur indignation devant l’injustice flagrante du sort réservé à Nahel, en espérant faire bouger les choses. C’est avec une conviction inébranlable que les manifestants ont continué de faire entendre leur voix, clamant haut et fort leur volonté de faire valoir leurs droits et leurs attentes légitimes. Nous ne pouvons qu’espérer que leur mouvement pacifiste et déterminé porte ses fruits pour permettre à Nahel de recevoir la justice et la reconnaissance qu’il mérite.

Des manifestants défilent dans les rues pour honorer Nahel, le jeune adolescent tué par un policier à Nanterre le 27 juin dernier. Le collectif Fougères soulève-toi a organisé un rassemblement dans les quartiers les plus populaires de la ville d’Ille-et-Vilaine pour dénoncer la violence systématique des forces de l’ordre. Les participants ont défilé dans le calme, unis derrière une banderole pour exprimer leur compassion envers la famille de la victime.

Un besoin de justice

La manifestation a été organisée pour honorer la mémoire de Nahel et sensibiliser la population à la violence policière. « Les violences policières sont un problème systémique. Ces actes sont encouragés et défendus par l’Etat », explique Medhi du collectif Fougères soulève-toi. Les participants sont solidaires de la famille de Nahel et expriment leur colère devant ce drame qui s’ajoute à une très longue et insupportable liste de victimes. Leur mot d’ordre : il faut arrêter cette violence systématique des forces de l’ordre.

Une révolte nécessaire du peuple ?

La manifestation a été un moment de recueillement, mais également pour dénoncer les violences et les agressions qui ont eu lieu dans toute la France. Certaines personnes ont même parlé d’une nécessité de « révolte » du peuple. « Il ne faut pas s’étonner que ça dégénère : le gouvernement mène une politique de droite en utilisant en permanence des mots comme décivilisation et ensauvagement, déplore un jeune manifestant qui souhaite rester anonyme. C’est une rhétorique d’extrême droite qui encourage la violence et la division. »

Des solutions concrètes et efficaces

Les participants de la manifestation espèrent qu’une solution concrète et efficace sera apportée pour éviter un nouveau drame similaire à celui de Nahel. « Il faut apporter des solutions efficaces, sinon… », s’inquiète Medhi. Les manifestations ne suffiront pas, selon lui, à changer les choses. Il est nécessaire que l’Etat prenne des mesures pour réduire la violence policière et restaurer la confiance entre les forces de l’ordre et la population.

En somme, la manifestation organisée par le collectif Fougères soulève-toi a été un mouvement pacifiste pour rendre hommage à Nahel et pour sensibiliser le grand public à la violence policière systémique. Les participants souhaitent que des solutions concrètes soient mises en place pour éviter de nouveaux drames, et que la révolte exprimée par certains ne dégénère pas en violence inutile.