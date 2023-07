Fougères accueille cet été la Caravane du sport

Pendant quatre jours, les amateurs de sports à Fougères ne manqueront pas l’opportunité de se joindre à la Caravane du sport ! Ce qui rend cette initiative encore plus attrayante, c’est qu’elle est non seulement gratuite, mais aussi sans inscription. Les activités proposées sont variées et adaptées à tous les âges, afin de permettre à tout le monde de profiter de cet événement sportif. Venez nombreux découvrir les différentes disciplines qui seront représentées sur place !

La Caravane du sport revient à Fougères pour une 11ème édition

Organisée par l’Ufolep, la Ville de Fougères et les associations fougeraises, la Caravane du sport est de retour en juillet pour une 11ème édition. Cette année encore, elle s’installe pendant quatre jours dans les quartiers de Fougères pour proposer un programme entièrement gratuit pour les vacances d’été avec, au programme, du volley, du krav maga, du cirque, du parkour, du hip-hop, de la boxe, du judo, du chase tag et du dodgeball.

Quatre dates, 9 disciplines

Grâce à l’expertise de l’Ufolep dans ce domaine et à l’implication de quatre associations fougeraises, la Caravane du sport propose un programme complet pour les vacances d’été. L’AKMDC, le Volley club de Fougères, le Judo club de Fougères et Corps et graphie s’associent pour proposer un programme ludique et sportif afin de faire découvrir aux jeunes une multitude de disciplines.

Le programme se déroulera du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet avec une discipline différente chaque jour. Les quartiers de Cotterêts, l’Ecartelée, le Parc René-Gallais et un tournoi multisports pour les plus de 15 ans sont les points de rendez-vous de cette 11ème édition.

Lutter contre la sédentarité auprès des jeunes

En cas d’intempéries, repli au gymnase des Cotterets le lundi et au Cosec de la Chattière de mardi à jeudi. « Ce dispositif, dans le cadre de notre Label Terre de Jeux, a été lauréat Impact 2024 car il vise à faire la promotion des activités physiques auprès des jeunes et ainsi lutter, notamment, contre leur sédentarité», rappelle Christophe Hardy, adjoint au maire, délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie étudiante.

Gratuit et accessible à tous sans inscription, la Caravane du sport est l’événement sportif incontournable de l’été à Fougères. Alors, venez nombreux découvrir de nouvelles disciplines sportives dans une ambiance conviviale et ludique.

En 2023, la Caravane du sport sera passée à Fougères pendant dix jours, un record qui devrait ravir tous les sportifs de la ville !