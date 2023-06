Formule 1: Max Verstappen gagne 3ème course consécutive en Espagne, devant Mercedes

Suite aux Grands Prix de Miami et de Monaco, c’est en Espagne que Max Verstappen s’est imposé ce dimanche. Il a réussi à prendre la première place en devançant les deux compétiteurs de l’écurie Mercedes, avec Lewis Hamilton qui a fini en seconde position, suivi de George Russell en troisième place.

Max Verstappen intouchable. Tout comme en 2022, le pilote de Red Bull a triomphé lors du Grand Prix d’Espagne à Barcelone, le dimanche 4 juin, sans rencontrer le moindre obstacle. Ayant démarré en pole position, le Néerlandais a surpassé ses concurrents et a dominé toute la course pour remporter sa troisième victoire consécutive et déjà sa cinquième cette saison en seulement sept Grands Prix. Avec 170 points, il occupe largement la première place du classement du championnat du monde des pilotes.

Derrière Verstappen, son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, a fini au pied du podium. Ce sont les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, qui ont terminé respectivement en deuxième et troisième positions. Un résultat favorable pour l’équipe allemande qui n’a plus gagné de Grand Prix depuis la saison 2021. Quant à l’équipe Alpine, Esteban Ocon a fini à la huitième place et Pierre Gasly à la dixième. Parti en vingtième position, Charles Leclerc a achevé la course aux portes des points, en onzième position.