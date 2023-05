Forêt de Brocéliande: surveillance constante suite aux incendies dévastateurs de l’été 2022

Suite à un été 2022 ravageur pour l’environnement en Bretagne, des gardes écologiques s’efforcent de protéger la forêt de Brocéliande contre les déclenchements d’incendies. En août, 4 000 hectares de terrain avaient été réduits en cendres dans cette région.

Dans les bois, on les identifie grâce à leur tenue marron et leur insigne. En Brocéliande (Ille-et-Vilaine), Clémentin Thébault et Kevin Laniot ont pour mission de veiller à la protection de l’environnement. Cette année, ces éco-gardes redoublent de vigilance. Leur priorité est d’empêcher tout départ d’incendie. Durant les mois de juillet et août 2022, la région Bretagne avait connu un été épouvantable avec des feux sans précédent dans les monts d’Arrée. Au début du mois d’août, pas moins de 4 000 hectares avaient été réduits en cendres à Brocéliande.

Une forêt susceptible de connaître des incendies

Les conséquences de ces feux de forêt sont toujours visibles dans le paysage. Ces événements restent bien ancrés dans la mémoire des gardiens des bois. « C’est vraiment saisissant quand on n’a jamais été confronté à de telles situations. On se sent impuissant », se remémore Clémentin Thébault. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la forêt de Bretagne est en réalité plus sujette aux incendies que la zone méditerranéenne.