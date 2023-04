Force Athlétique: Clara et Nicolas Peyraud, frère et sœur champions du monde

Le reporter Samuel Ollivier, participant à l’émission du 8 Heures le jeudi 13 avril, explore un sport issu de l’haltérophilie : la force athlétique. Découverte de Clara et Nicolas Peyraud, qui sont conjointement champions de France, d’Europe et du monde dans ce domaine sportif.

Le journaliste Samuel Ollivier, présent sur le plateau du 8 heures, jeudi 13 avril, s’intéresse à un sport peu connu : la force athlétique. Il s’agit d’une variante de l’haltérophilie, et il existe trois mouvements. Des mouvements que le journaliste démontre lui-même, sur le plateau. Il y a le squat, le développé couché et le soulevé de terre.

Des champions du monde de la même fratrie

Les équipes du 8 heures ont rencontré un frère et une sœur, Clara et Nicolas Peyraud, qui sont tous les deux champions de France, d’Europe et du monde dans cette discipline. « C’est un sport qui vient des États-Unis et du Royaume-Uni, où il est très développé. Il y a une fédération internationale qui existe depuis 50 ans. En France, on s’y est mis un peu plus tard, et maintenant, on est l’une des meilleures nations dans ce sport », explique Clara Peyraud. « Il y a la relation frère/sœur qui peut reprendre un peu le dessus, et il arrive qu’on se chamaille un petit peu sur mon entraînement, etc… Mais on passe toujours l’éponge », ajoute-t-elle.