Football : Trois obstacles majeurs pour l’équipe de France avant l’Euro 2024

Les Bleus, d’ores et déjà assurés de leur présence à leur prochain grand rendez-vous sportif, et ayant triomphé (4-1) contre l’Ecosse mardi dernier, ont encore deux rencontres en 2023 à disputer. Ils disposent de huit mois pour déterminer qui seront les onze joueurs titulaires.

Assurance de la participation à l’Euro 2024

L’équipe nationale de football française est assurée de disputer l’Euro 2024 en Allemagne suivant sa victoire renversante contre les Pays-Bas. Jusque-là, les Bleus ont présenté un parcours exemplaire en 2023 avec six victoires en autant de matchs officiels et un seul but concédé. l’équipe, dirigée par Didier Deschamps, vise à étendre leur excellente performance dans la dernière Coupe du Monde avec des joueurs clés comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Antoine Griezmann, Ibrahima Konaté, et Mike Maignan. Cependant, certaines places dans l’équipe demeurent à pourvoir.

Objectif de la place de tête de série à l’Euro 2024

Avant d’aborder la planification pour l’Euro 2024, l’Equipe de France a deux rencontres importantes à jouer contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre). Ces deux matchs vont peser sur le tirage au sort de l’Euro 2024. Pour être parmi les têtes de série, l’équipe de France doit terminer parmi les cinq meilleures équipes de la phase de qualification. Ceci devrait assurer un groupe plus clément lors du tournoi. Actuellement, la France et le Portugal sont les deux seules équipes qui ont remporté tous leurs matchs. Malgré la qualification déjà acquise, les Bleus sont décidés à ne pas baisser leurs normes.

Détermination du duo d’accompagnement de Kylian Mbappé en attaque

Quand il s’agit de la position à droite, Kylian Mbappé semble avoir peu de concurrence. Kingsley Coman est actuellement la première option, bien que son crédit décisif reste à désirer. Le poste de pointe est également fortement disputé avec Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Marcus Thuram en lice. Olivier Giroud, l’attaquant de l’AC Milan, pourrait avoir un avantage grâce à sa compatibilité avec Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Néanmoins, Randal Kolo Muani, qui joue régulièrement avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au PSG, n’est pas à sous-estimer. Marcus Thuram, malgré un retard apparent, peut être un candidat clé en sortie de banc compte tenu de ses bonnes performances avec l’Inter Milan.

Etablissement des rôles en défense

La défense est la zone la plus incertaine dans la composition actuelle de l’équipe. La compétition est forte entre Jules Koundé, qui excelle à droite et Benjamin Pavard, qui a exprimé sa préférence pour le centre. Didier Deschamps a souligné qu’il y a une forte compétition pour le poste de défenseur central. Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano semblent dominer alors que le choix entre Théo et Lucas Hernandez pour le poste de défense à gauche est encore ouvert.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA