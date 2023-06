Football: Thibaut Courtois vexé, sèche entraînement Belgique – sélectionneur choqué

Le portier de l’équipe des Diables rouges n’a pas été d’accord avec le choix de Domenico Tedesco de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku plutôt qu’à lui-même lors du match face à l’Autriche, samedi, en l’absence de Kevin de Bruyne.

« Je suis étonné et choqué qu’il ait ressenti de l’offense et de la déception ». L’entraîneur Domenico Tedesco a tenté de calmer la tempête qui a secoué la Belgique, lundi 19 juin, lorsque Thibaut Courtois ne s’est pas présenté à la séance d’entraînement, à la veille du match en Estonie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de l’Euro 2024. « Après la rencontre [face à l’Autriche, samedi (1-1)], Thibaut a soudainement souhaité me parler et m’a informé qu’il rentrait chez lui car il était déçu et se sentait insulté », a déclaré Tedesco lors d’une conférence de presse.

L’homme qui a repris la direction des Diables Rouges en février dernier aurait préféré éviter une controverse si tôt dans son mandat, qui avait plutôt bien commencé. Il a regretté le comportement de son joueur clé, contrarié de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine en l’absence de Kevin de Bruyne : « En mars, nous avons décidé que Kevin serait le capitaine, et qu’il y aurait deux vice-capitaines : Lukaku et Courtois. Je leur ai parlé avant le match, étant donné l’absence de Kevin. Pour l’Autriche, c’était Lukaku, et pour l’Estonie (mardi), c’était Courtois. Ce dernier m’a dit immédiatement après la rencontre qu’il n’était plus d’accord ».

L’entraîneur n’est pas le seul à avoir peu apprécié l’absence de Courtois. « C’est une situation déplorable. Je préférerais que Thibaut soit là, mais le processus du groupe est important. Il est certain que ce processus est désormais perturbé et qu’il faudra trouver une solution », a renchéri le défenseur Jan Vertonghen, le joueur le plus capé de la sélection. « J’aimerais pouvoir dire qu’il est parti à cause d’une blessure, mais je ne peux pas mentir. Je protège toujours mes joueurs, mais cette fois-ci, c’est impossible », a regretté Tedesco, désormais confronté à un sérieux casse-tête.