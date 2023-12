Football : Panorama inattendu du championnat saoudien après les dépenses estivales astronomiques !

Le championnat de football professionnel saoudien, la Saudi Pro League, a amorcé, la soirée du samedi dernier, sa pause de mi-saison. C’est ainsi le moment propice pour dresser un bilan suite à une année consacrée à la mobilisation des étoiles du football international.

Le football saoudien à la croisée des chemins

L’éjection précoce d’Al-Ittihad lors du 2e tour de la Coupe du monde des clubs et l’enthousiasme généré par la visite de Cristiano Ronaldo en Iran comptent parmi les faits marquants du football saoudien cette saison. Cependant, ces incidents mémorables ont eu lieu en dehors du contexte de la Saudi Pro League. Quatre mois après d’investissements massifs sur le mercato estival (957 millions de dollars selon le cabinet Deloitte), seuls la blessure de Neymar lors de son service international et les critiques concernant les performances de Karim Benzema ont touché un public plus large en France.

Une mi-saison d’illusions et de désillusions

La mi-saison vient d’être franchie. À ce titre, Al-Hilal, qui a recruté Neymar cet été, a une domination impréssionnante dans le championnat avec aucune défaite en 18 rencontres, seulement neuf buts encaissés et une avance de sept points sur son suivant direct, Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. En terme de performance, Ronaldo domine la Saudi Pro League avec 19 buts et 9 passes décisives. En revanche, Benzema déçoit avec seulement neuf buts en 15 matchs et son club Al-Ittihad occupe seulement la 6e place, avec un déficit de 22 points par rapport au leader.

Des audiences variées et ambiguës

Les audiences dans les stades sont assez déconcertantes. Certains stades, comme celui d’Al-Nassr, semblent remplis avec un taux de remplissage de 81,2%. Néanmoins, certaines rencontres attirent moins de 700 spectateurs, comme le match entre Al-Riyad et Al-Ettifaq. De plus, les trois grands stades du championnat ayant une capacité d’accueil de plus de 60 000 places (Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal) ne sont remplis qu’au tiers en moyenne, selon le site spécialisé Transfermarkt. Ces chiffres décevants suggèrent que l’Arabie saoudite, même si elle aspire à être, comme le soulignait Hervé Renard, « un grand pays de football », a encore du chemin à parcourir.

