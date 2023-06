Football : N’Golo Kanté et Karim Benzema réunis à Al-Ittihad, Arabie saoudite

Le club situé à Djeddah a révélé l’acquisition d’un autre footballeur international français, mercredi dernier, quelques jours seulement après l’accueil de Karim Benzema.

Le championnat saoudien poursuit ses acquisitions de stars du football. Après Cristiano Ronaldo cet hiver, et surtout Karim Benzema à la fin du printemps, c’est maintenant N’Golo Kanté qui succombe aux charmes du royaume de Mohammed Ben Salmane. Le joueur de l’équipe de France, libre de tout contrat après sept saisons passées à Chelsea, a signé avec le club d’Al-Ittihad le mercredi 21 juin. Le club s’est réjoui de cette arrivée, qualifiant le recrutement de Kanté comme l’un des plus prestigieux et des plus importants de l’histoire du club, et lui souhaitant du « succès ».

Agé de 32 ans et de plus en plus gêné par les blessures, le champion du monde 2018 vient d’une saison presque blanche (avec seulement 9 matchs joués), au cours de laquelle il n’a pas pu tenir sa place lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il compte 53 sélections en équipe de France.

Le club d’Al-Ittihad, basé à Djeddah et champion en titre d’Arabie Saoudite, accueille ainsi son deuxième joueur français vainqueur de la Ligue des champions en quelques semaines après la signature de Karim Benzema. Le Ballon d’or a d’ailleurs adressé un message de bienvenue à son compatriote, sur les réseaux sociaux du club saoudien.

Formé en région parisienne, N’Golo Kanté s’apprête à découvrir son cinquième club, après Boulogne, Caen Leicester et Chelsea.