Football : Lionel Messi confie ne pas être heureux pendant 2 ans, quitte Paris pour Miami

L’Argentin, dont l’accord avec le PSG a expiré, a choisi de s’engager à l’Inter Miami, bien qu’une possibilité de retourner au FC Barcelone était également à l’étude.

Vingt-trois ans après son arrivée au centre de formation du FC Barcelone, Lionel Messi va quitter l’Europe. L’Argentin a annoncé son choix de rejoindre l’Inter Miami, aux Etats-Unis, mercredi 7 juin, dans une interview donnée à Mundo Deportivo et à Sport, deux médias espagnols. Le septuple Ballon d’or admet qu’il n’était pas heureux durant ses deux années au Paris Saint-Germain et que l’option d’un retour à Barcelone a bien été envisagée.

Malgré un titre de champion de France et un statut de meilleur passeur de Ligue 1 cette saison, le passage de Lionel Messi à Paris s’est terminé sous les sifflets du public parisien, qui a longtemps critiqué l’Argentin pour son manque d’investissement. « J’espérais finir différemment, ces deux années ont été difficiles pour moi, mais elles sont déjà derrière moi », déclare-t-il, en décrivant le sacre lors du Mondial au Qatar comme une parenthèse « spectaculaire » qui n’a pas changé son état d’esprit dans la capitale. « Cela a été deux années où je n’étais pas heureux. Je n’ai pas profité, et cela a affecté ma vie de famille. J’ai raté beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, je les récupérais à l’école, à Paris beaucoup moins et j’ai partagé beaucoup moins d’activités avec eux », regrette-t-il.

« Retourner à Barcelone ou quitter le football européen »

Son aventure parisienne étant terminée, l’Argentin a choisi de rejoindre l’Inter Miami, avec « la même responsabilité de gagner des titres et faire les choses bien, mais avec plus de tranquillité ». Il ne rejoindra donc pas l’Arabie saoudite malgré les rumeurs. « Si cela avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie Saoudite », affirme Leo Messi, qui souhaitait surtout « quitter l’Europe ». « J’ai reçu des offres d’équipes européennes, mais je ne voulais pas les prendre en compte, parce que mon idée était de retourner à Barcelone et si je ne revenais pas à Barcelone, alors je voulais quitter le football européen », ajoute-t-il.

Finalement, bien qu’un intérêt mutuel existe entre Leo Messi et son club de cœur, le septuple Ballon d’or ne portera pas le maillot blaugrana. « Bien sûr que j’en avais envie, mais d’un autre côté, après ce que j’ai vécu et la façon dont je suis parti, je ne voulais pas revivre la même situation […] J’ai entendu dire qu’ils devaient vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs. Je ne voulais pas passer par là. J’ai déjà été accusé de beaucoup de choses qui n’étaient pas vraies dans ma carrière à Barcelone et ça m’a fatigué. Je ne voulais pas encore traverser tout ça », explique-t-il.

Si sa carrière de joueur se poursuivra donc de l’autre côté de l’Atlantique, Messi n’exclut pas un retour en Catalogne pour une éventuelle reconversion. « Évidemment, j’aimerais rester proche du club. Et même plus, je vivrai à Barcelone. C’est une des choses dont nous sommes certains avec ma femme et mes enfants. Je ne sais pas quand, mais j’espère pouvoir apporter quelque chose au club et l’aider parce que c’est un club que j’aime comme je l’ai toujours dit », assure-t-il.