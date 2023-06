Football : Christopher Nkunku, international français, rejoint Chelsea

Le joueur international qui compte 10 apparitions sous le maillot de l’équipe nationale française a signé mardi un contrat de six ans et quitte ainsi l’Allemagne après avoir connu une expérience couronnée de succès au sein de la Bundesliga.

Christopher Nkunku franchit un nouveau cap. Un peu plus d’un an après avoir été élu meilleur joueur de la saison 2021/2022 de Bundesliga avec Leipzig, l’attaquant formé au Paris Saint-Germain s’est officiellement engagé pour six ans avec Chelsea ce mardi 20 juin.

« Un gros effort a été fait pour me faire venir au club et j’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur ainsi que mes coéquipiers, et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux accomplir sur le terrain », a déclaré Nkunku dans le communiqué de son nouveau club. À 25 ans, devenu international avec les Bleus (10 sélections), il rejoint les Blues de Londres. Son principal objectif est de retrouver la Ligue des champions, et l’attaquant français se dit « incroyablement heureux » de rejoindre un club qui a fini 12e de Premier League. Il y retrouvera d’ailleurs un ancien du PSG, son ancien capitaine Thiago Silva.

Double vainqueur de la Coupe d’Allemagne (2022, 2023) et co-meilleur buteur de la saison dernière (16 réalisations) en Bundesliga malgré sa blessure qui lui a également fait manquer la Coupe du monde, Christopher Nkunku cherchera à enrichir son palmarès mais aussi à impressionner Didier Deschamps. Souvent remplaçant en sélection, il aura l’occasion de montrer qu’il peut s’imposer dans l’un des championnats les plus prestigieux du monde.

De son côté, le club londonien se dit « ravi » de l’arrivée d’un joueur qui apportera « de la qualité, de la créativité et de polyvalence », selon les propos rapportés sur le site du club de Laurence et Paul Winstanley, les directeurs sportifs de l’équipe. Champion d’Europe en 2021, Chelsea a connu une très mauvaise saison passée et ne disputera donc pas de coupe d’Europe.