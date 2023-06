Food-truck « Tout le monde contre le cancer » : solidarité et sourires dans les hôpitaux

Chaque semaine, le jeudi, la journaliste Valérie Heurtel partage les belles initiatives et idées créatives des citoyens français. Aujourd’hui, elle nous emmène à l’hôpital de Garches, situé dans le département des Hauts-de-Seine, où un camion-restaurant apporte de la joie et de la gourmandise aux jeunes malades et au personnel médical, le temps d’un repas.

Des dizaines d’enfants malades de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) et leurs familles ont pu quitter les services pédiatriques pendant quelques heures pour savourer des hamburgers et desserts provenant d’un food-truck. « Cela m’a fait pleurer de joie », déclare l’un des patients. « On mange plutôt du poisson pané avec des légumes et des pâtes normalement », ajoute un autre. Le chef renommé du Ritz est aux fourneaux. « Cela les change de la cuisine de l’hôpital (…), et ça m’apporte de donner du sourire et du bonheur à eux qui ont aussi le droit », explique Jérôme Legras, chef exécutif du Ritz de Paris.

Les soignants ne sont pas oubliés et ont droit à un brunch. « On se sent valorisé », souligne une infirmière. Ce food-truck va sillonner la France pendant deux mois pour améliorer l’ordinaire des malades.

Des camions pour fédérer

Le camion de « Tout le monde contre le cancer » n’est pas le seul à vouloir fédérer et apprendre aux Français à mieux manger, ou même nager. Le camion de cuisine porté par l’association « Les Insatiables » se déplace dans les écoles pour apprendre aux enfants à mieux manger et à faire découvrir des goûts nouveaux. Il existe aussi le camion-piscine. « Quand il n’y a pas de piscine à côté de l’école, c’est la piscine qui vient à vous », explique Valérie Heurtel, sur le plateau de France 2. Il se balade dans les villages et apprend aux enfants à nager.