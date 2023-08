Fonderies du Poitou rachetées par industriels énergies renouvelables : Une révolution écologique ?

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’industrie verte : un consortium français, formé par deux entreprises émergentes du secteur, Lhyfe et TSE, vient de racheter les Fonderies du Poitou, un site industriel tombé en faillite en juillet 2022. Cette acquisition représente une opportunité unique pour les deux jeunes entreprises, qui souhaitent faire de ce site abandonné un symbole de la transition énergétique. Les plans sont ambitieux : un parc industriel dédié aux énergies vertes, avec une production de panneaux photovoltaïques et des installations de production d’hydrogène. Les investissements nécessaires seront importants, mais le consortium affirme avoir les moyens de ses ambitions, et compte bien faire de cette plateforme une référence en matière de développement durable et d’innovation technologique. Les salariés licenciés des Fonderies du Poitou pourront-ils espérer être réembauchés ? Rien n’est encore sûr, mais le consortium assure qu’il sera à l’écoute de toutes les propositions et qu’il travaillera en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour mener à bien ce projet ambitieux. Affaire à suivre…

Un parc industriel tourné vers les énergies vertes sur le site des Fonderies du Poitou

Le site des Fonderies du Poitou, liquidé en juillet 2022, a été racheté par un consortium français composé de Lhyfe et TSE. Ce consortium a pour projet d’installer un parc industriel tourné vers les énergies vertes, axé sur le photovoltaïque et l’hydrogène renouvelable. Le site d’Ingrandes deviendra une plateforme logistique pour la production de biocarburant et accueillera également une centrale photovoltaïque et une unité de production d’hydrogène verte.

250 à 300 emplois prévus d’ici 2030

Le rachat des actifs fonciers et immobiliers du site des Fonderies du Poitou par Lhyfe et TSE a été validé par le tribunal de commerce de Paris. Les travaux de dépollution et de déconstruction pourront donc commencer avant la reconstruction du parc industriel. Selon la directrice du développement territorial pour Lhyfe Maud Augeai, le projet de création d’emploi s’élève à 250 à 300 emplois directs.

Deux centrales photovoltaïques au sol

Le terrain de centre d’enfouissement technique d’Oyré, repris par TSE, sera exclusivement consacré à la production d’énergie solaire avec l’installation d’une centrale au sol. Une deuxième centrale photovoltaïque sera également installée sur le site d’Ingrandes dont la production sera principalement destinée à l’activité de Lhyfe. Ces deux centrales équivalent à la consommation de la ville de Poitiers et emploieront seulement deux salariés.

L’hydrogène vert c’est quoi ?

Lhyfe propose depuis 2017 une production d’hydrogène verte et renouvelable en utilisant l’électrolyse de l’eau qui ne produit pas de CO2. Cette production d’hydrogène verte permet de décarboner l’industrie et la mobilité avec le développement des piles à combustible. La directrice du développement territorial pour Lhyfe assure que la consommation d’eau nécessaire à la production d’hydrogène est minime. Toutefois, peu d’emplois résulteront de la réindustrialisation du site pour les anciens salariés des Fonderies. Pour le moment, seulement 30% de ces derniers ont retrouvé un emploi.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA