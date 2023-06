Fonction publique : Secrétaire général FSU plaide pour hausse salaire 10% minimum

Quelques heures avant sa rencontre avec le ministre en charge de la Fonction publique, Benoît Teste juge que face à la hausse des prix, il est nécessaire d’augmenter la rémunération des fonctionnaires d’au moins 10 %.

En vue de la réunion du 12 juin avec le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, sur les mesures salariales à discuter avec les syndicats des fonctionnaires, Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, réclame sur Franceinfo des augmentations de salaire de 10 % minimum pour tous et davantage pour les bas salaires. Le syndicaliste espère qu’il n’y aura pas de « manœuvre » durant cette rencontre, qui vise à trouver des solutions pour adoucir les conséquences de l’inflation sur les employés du secteur public.

Franceinfo : Dans un contexte budgétaire serré, quelle doit être l’augmentation salariale pour les fonctionnaires ?

Benoît Teste : Cela doit être au moins 10 % pour tous et davantage pour les bas salaires. C’est ainsi que nous abordons ces discussions. Nous verrons les propositions de Stanislas Guerini plus tard dans la journée. Il faut noter que nous avons obtenu cette réunion après un combat difficile. Au départ, le gouvernement ne souhaitait pas organiser une telle réunion. Normalement, des discussions sur les salaires ont lieu chaque année à la même période. Cette année, la réunion porte sur le pouvoir d’achat. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Je ne sais pas. Y a-t-il une manœuvre pour ne pas vouloir revaloriser tous les salaires et ne pas vouloir parler salaires lors de la réunion de cet après-midi ? Je ne sais pas. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais peut-être qu’il n’y aura pas de mesures générales. Ce serait dramatique. Il y a une urgence absolue en termes de mesures générales.

Pensez-vous pouvoir obtenir une augmentation de salaire de 10 %, ce qui représenterait près de 30 milliards d’euros pour les comptes de l’État ?

Honnêtement, nous ne nous faisons pas trop d’illusions cet après-midi, étant donné la trajectoire budgétaire que le gouvernement ne cesse de réaffirmer. Mais il faut comparer ces 30 milliards d’euros aux mesures d’exonérations fiscales, qui sont autant de pertes de recettes pour le budget de l’État. 30 milliards d’euros ne seraient pas exorbitants au regard de cette politique. Et c’est aussi à comparer avec la France, championne du monde du versement des dividendes, avec 70 milliards d’euros versés en dividendes. Que dit cela de la reconnaissance du monde du travail ? Finalement, dans la répartition des richesses, les grands perdants sont les salariés en général et les agents publics. Nous verrons ce qu’il ressort des propositions cet après-midi, mais ce n’est pas hors de propos si nous voulons un pays où nous sommes correctement soignés, éduqués et où les services publics fonctionnent.

Il est également nécessaire de redonner de l’attractivité à vos métiers ?

C’est bien sûr l’enjeu principal. Il s’agit d’avoir une fonction publique qui remplit correctement ses missions et de reconnaître globalement le monde du travail. Aujourd’hui, il y a des concours de recrutement. Il y a de nombreux concours de recrutement sans assez de candidats admissibles par rapport au nombre de postes à pourvoir, et nous savons que des centaines de postes seront perdus faute de candidats. C’est dramatique pour notre pays. Alors, devons-nous continuer à privilégier le capital et à protéger les plus riches ? Ou devons-nous plutôt réorienter notre politique dans son ensemble et adopter une politique salariale ambitieuse pour tous ? En tant qu’employeur, l’État a aussi un rôle d’exemple à jouer. Il est essentiel d’avoir un débat social général de grande ampleur.