Folie à Mont-de-Marsan pour édition 2023 : peu de débordements !

La fête populaire de la Madeleine s’est achevée avec éclat ce dimanche. Cette édition 2023 a connu une affluence record, mais aucun incident majeur n’a été recensé, ce qui a vivement réjoui la préfète en charge de la sécurité. Cette dernière s’est empressée de saluer l’organisation remarquable mise en place, ainsi que le comportement exemplaire des festayres, qui ont su faire preuve de responsabilité tout au long des festivités. Cette réussite témoigne de l’attachement indéfectible des habitants de la région pour cette célébration traditionnelle, qui a su réunir les générations dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vive la Madeleine, et rendez-vous dans un an pour une nouvelle édition encore plus festive et réjouissante !

Les fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan : un succès sur le plan sécuritaire

Contrôles et faibles infractions

Les cinq jours de la fête de la Madeleine à Mont-de-Marsan en 2023 ont enregistré une forte affluence sans encombre majeur. Selon la préfète des Landes, Françoise Tahéri, les célébrations se sont très bien déroulées avec une participation supérieure à l’année précédente, mais une augmentation significative des contrôles a permis de minimiser les troubles. Les services de l’État ont signalé seulement 18 gardes à vue et 8 rixes, qui correspondent aux chiffres de l’année dernière. Les forces de l’ordre ont effectué de nombreux contrôles, et les participants ont fait preuve d’un comportement exemplaire, avec seulement 2% de personnes positives à l’alcool ou aux stupéfiants.

La préfète remercie également les différentes associations qui ont contribué à l’organisation de cette fête, telles que les pompiers, le Samu, la Croix-Rouge et les associations de protection civile, mais aussi la police et la gendarmerie. Leur présence a été efficace, à la fois « rassurante pour la population et dissuasive pour les resquilleurs » selon Françoise Tahéri.

Maintien des dates pour 2024

La préfète a également salué la contribution et le bon esprit des festayres, soulignant que les célébrations étaient à l’image de la fête landaise, avec un sens et un goût de la fête. En 2024, la date des célébrations sera maintenue, malgré les Jeux olympiques de Paris, pour lesquels les forces de l’ordre ne pourront pas être présentes en grand nombre. Bien que le dispositif doive être ajusté, les festivités de la Madeleine auront tout de même lieu.

Une forte présence des forces de l’ordre

La préfète des Landes a également souligné la forte présence de la police durant les fêtes, avec un appel à la prévention, en indiquant que « Les policiers devaient être extrêmement présents pour que l’on voie de bleu un peu partout dans la ville ». Le but était de rassurer la population et de dissuader les individus qui pourraient troubler la paix. Les efforts déployés ont payé, avec un bilan très satisfaisant sur le plan de la sécurité.

En fin de compte, cette édition des fêtes de la Madeleine a été un succès grâce à une organisation efficace, des habitants et des participants bienveillants et un renforcement de la sécurité par les forces de l’ordre. Tout ceci a permis de minimiser un maximum les troubles pour le plus grand plaisir de tous.

source originale : La Pause Info.fr