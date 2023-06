Fleur de courgette : l’ingrédient star des gourmets en Italie, découvrez pourquoi!

Le mardi 20 juin, le journal de 13 heures dévoile les mystères d’une délicatesse italienne : les beignets de fleurs de courgettes. Plusieurs cuisiniers emploient également ce légume dans la préparation de crèmes glacées. Découverte à Rome.

Dans la ville de Rome (Italie), les beignets de fleurs de courgettes farcis d’anchois et de mozzarella sont un incontournable des menus des restaurants. Loredana Santarelli, chef du restaurant Velavevodetto, est connue pour proposer parmi les meilleurs beignets de la capitale. Elle explique l’importance de bien répartir la mozzarella et les anchois sur toute la longueur de la fleur, sans oublier de prendre soin de cette délicate fleur. La préparation de la pâte, à base de farine, levure et eau, est également cruciale. Pour une pâte plus légère, Loredana préconise l’utilisation d’eau minérale « très gazeuse et froide ».

Beignets et crème glacée

Les Italiens dégustent ce plat traditionnel et économique dès leur plus jeune âge. Un homme se souvient de sa mère cuisinant ces beignets, une tradition familiale qui se perpétue depuis sept générations. Les fleurs de courgettes s’épanouissent d’avril à octobre dans les campagnes autour de Rome. Carlo Noro, agriculteur possédant 12 hectares de terres, a consacré deux serres à la culture de cette fleur. Selon lui, la douceur de la fleur dépend de la manière dont elle est cultivée et fertilisée, sans utiliser de pesticides qui inhibent les arômes.

Parmi les clients de Carlo Noro, on trouve non seulement des restaurateurs qui proposent des beignets à leur menu, mais aussi des glaciers comme Dario Rossi, maître-glacier reconnu. Ce dernier a même imaginé un parfum de glace inspiré par le beignet de fleurs de courgettes.