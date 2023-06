Fiscalité des très riches : « piège à la con » ou risque pour la cohésion du pacte républicain ?

Chaque semaine, Clément Viktorovitch aborde les discussions et les défis politiques. Le dimanche 11 juin, il a traité le sujet de la taxation des grandes richesses.

Une recherche publiée cette semaine soulève à nouveau la question de la fiscalité des milliardaires en France. L’étude, réalisée par l’Institut des politiques publiques, révèle que les milliardaires français sont relativement peu taxés, avec un impôt peu proportionnel à leurs revenus.

L’originalité de cette étude réside dans le fait que les chercheurs ont pris en compte tous les revenus des foyers très fortunés, y compris les bénéfices réalisés par leurs sociétés mais non réinvestis ou redistribués aux employés. Cette approche permet d’obtenir une vue plus précise de l’ensemble des revenus des milliardaires.

Les contribuables les plus riches paient moins en proportion

Les résultats de l’étude sont édifiants. Les chercheurs montrent qu’en France, l’impôt est progressif pour 99,9% des citoyens. Pour les foyers gagnant environ 600 000 € par an, il représente 46% du total des revenus. Cependant, pour les 0,1% les plus riches, l’impôt devient régressif : plus ils sont fortunés, moins ils contribuent proportionnellement aux dépenses nationales. Pour les quelques dizaines de foyers les plus fortunés, l’impôt ne représente plus que 26% de leurs revenus, soit 20% de moins que le taux maximal de 46%. Ces chiffres concernent uniquement 2016, et il est probable que les milliardaires payent encore moins d’impôts aujourd’hui, après les allégements fiscaux mis en œuvre par Emmanuel Macron.

La question se pose alors de savoir s’il est possible de taxer ces revenus qui restent dans les entreprises. Les économistes évoquent quelques pistes, mais reconnaissent que certaines pourraient poser des difficultés juridiques. Le ministère de l’Économie souligne que ces ménages très fortunés sont « très mobiles », et qu’il pourrait être contre-productif de chercher à les taxer davantage, sauf si les pays de l’Union européenne parviennent à s’accorder sur un taux unique et élevé d’impôt sur les sociétés.

Rétablir la progressivité de l’impôt

Pour corriger cette injustice fiscale, on pourrait envisager de taxer davantage le capital et les très hauts revenus. Bien que cela puisse ne pas être suffisant pour rétablir une véritable progressivité de l’impôt, cela constituerait déjà un avancement. En octobre dernier, le rapport de France Stratégie sur les réformes fiscales d’Emmanuel Macron montrait qu’il était impossible de détecter un effet réel sur l’économie des suppressions d’impôts sur la fortune et des baisses de taxes sur les dividendes. Ces mesures étaient censées stimuler la croissance et l’investissement, mais cela ne s’est pas produit.

Récemment, l’un des économistes ayant inspiré le programme d’Emmanuel Macron en 2017, Jean Pisani-Ferry, plaidait pour un impôt exceptionnel sur le patrimoine afin de financer les investissements écologiques. De plus, selon le dernier rapport d’Oxfam, les foyers les plus riches en France ont triplé leur fortune au cours des dix dernières années. Malgré toutes ces études convergentes, le gouvernement refuse de changer sa position sur la fiscalité des riches, allant même jusqu’à parler de « piège à la con ».

Une fiscalité inégalitaire et perçue comme telle peut compromettre la cohésion du pacte républicain, en suscitant non seulement la colère des citoyens, mais en menaçant également directement l’équilibre de notre société. Comme l’a écrit André Barilari, chercheur, dans la « Revue française de finances publiques » en 2019 : « [En France] l’impôt a pour objet non d’atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s’en défendre ».