Finistère: Incendie de 5 hectares mobilise près de 200 pompiers

Mercredi dernier, un incendie s’est produit à Saint-Goazec, situé à proximité des Monts d’Arrée, qui avaient déjà été gravement affectés par des feux durant l’été précédent.

Un feu s’est déclaré mercredi après-midi à Saint-Goazec, dans le département du Finistère, rapporte France Bleu Breizh Izel ce jeudi. L’incendie a eu lieu non loin des monts d’Arrée, qui avaient été gravement touchés par des incendies l’été dernier.

Près de cinq hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Le feu a été maîtrisé mercredi soir vers 22h45, mais les pompiers spécialisés sont restés sur les lieux toute la nuit pour surveiller les abords et des moyens importants de lutte contre l’incendie ont été maintenus en alerte ce jeudi matin.

Le soutien d’un hélicoptère

Au plus fort de l’incendie, jusqu’à 231 pompiers ont été mobilisés pour protéger jusqu’à 80 hectares de terrain, le feu étant attisé par le vent. Un hélicoptère bombardier d’eau en provenance de Bordeaux a été envoyé en renfort. L’hélicoptère, un Puma, a effectué huit largages d’eau jusqu’à 22h40. La circulation a été interrompue pendant plus d’une heure sur la voie rapide entre Brest et Quimper, sur l’axe entre Croas Janus et Toul Ar C’haz.

Cet incendie de forêt est le premier de cette ampleur cette année dans le département, qui est marqué par la sécheresse et le vent. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. L’été 2022 avait été marqué par des incendies historiques en Bretagne. Plus de 2 000 hectares de végétation avaient été détruits, ce qui représente environ 20 % du site Natura 2000 des monts d’Arrée (Finistère), le plus grand ensemble de landes atlantiques de France.