Finale du Mondial de Rugby : La Nouvelle-Zélande écrase l’Argentine et s’envole vers la victoire !

Les All Blacks ont maîtrisé les Pumas avec une assurance imperturbable, ce vendredi, en marquant 44 points contre 6. Ils se sont ainsi hissés jusqu’à la finale pour la quintième fois dans leur chronique sportive.

Victoire de la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde

Préférée pour remporter la première demi-finale, la Nouvelle-Zélande a impressionné en éliminant l’Argentine avec un score écrasant de 44-6 le vendredi 20 octobre. Cette victoire marque leur entrée dans la finale de la Coupe du Monde pour la cinquième fois de leur histoire. Les All Blacks ont géré le match avec maîtrise, marquant trois essais durant la première mi-temps et consolidant leur avantage pendant la seconde. Leur but est maintenant de décrocher un quatrième titre mondial le 28 octobre contre l’Afrique du Sud ou l’Angleterre.

Dans un Stade de France à l’ambiance plutôt tranquille, les All Blacks ont prouvé qu’ils étaient à nouveau l’équipe que personne ne voulait affronter. Avec le retour du puissant ailier Mark Telea et la titularisation de la légende Sam Whitelock, le All Black le plus capé de tous les temps (152 sélections), ils ont dominé les Argentins tout au long de la rencontre.

L’Argentine submergée

Bien que les Argentins aient commencé le match en force, soutenus par des supporters bruyants avant l’encaissement des deux premiers essais par Will Jordan (11e) et Jordie Barrett (17e), ils ont progressivement été envahis par la force néo-zélandaise. Sans parvenir à passer outre la défense serrée des Blacks et souvent pénalisés en attaque, ils ont fini par se résigner devant une équipe débordante de confiance.

Malgré une température clémente et la Marseillaise chantée en début de match, l’atmosphère au stade est restée froide, un reflet probable de la défaite décevante des Bleus en quarts de finale. La performance de la Nouvelle-Zélande a donné l’impression d’une démonstration de force, une équipe en pleine confiance et qui ne présente aucune faiblesse dans son jeu.

Les All Blacks proche d’un quatrième titre

Dès le début de la seconde mi-temps, le petit demi de mêlée Aaron Smith (1,71m) a marqué un essai, naviguant habilement entre les Argentins qui ne parvenaient pas à contenir la rapidité des Néo-zélandais. Quelques minutes plus tard, l’ouvreur Richie Mo’Unga a ajouté l’essai décisif (49e) faisant grimper le score à 34-6. L’ailier Will Jordan a même réussi à marquer un triplé pour alourdir le score.

Malgré une défaite initiale contre la France, les All Blacks n’ont cessé de monter en puissance, alternant victoires écrasantes et démonstration de maîtrise face à l’Argentine. L’écart de niveau entre les deux équipes n’a fait que confirmer l’absence de l’Argentine en finale pour la troisième fois de son histoire après 2007 et 2015.

En finale, les All Blacks affronteront soit l’Angleterre, contre laquelle ils ne se sont jamais battus pour le titre, soit l’Afrique du Sud, leurs adversaires de 1995, dans une lutte pour un quatrième titre mondial.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA