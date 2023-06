Fin des tarifs réglementés du gaz : Médiateur national de l’énergie répond aux questions

« Nous ne sommes généralement pas très favorables aux offres basées sur les tarifs des marchés de gros, elles devraient être réservées à des clients particulièrement bien informés », a averti sur Franceinfo Frédérique Feriaud, la directrice générale du Médiateur national de l’énergie.

« Nous avons déjà commencé à répondre aux nombreuses questions que se posent les consommateurs », déclare Frédérique Feriaud, directrice générale du Médiateur national de l’énergie sur Franceinfo ce mercredi, à quelques jours de la fin des tarifs réglementés du gaz en France. Engie révèle également aujourd’hui le prix de son offre de transition, appelée « Passerelle », qui sera automatiquement appliquée aux clients qui n’auront pas choisi une autre offre que les tarifs réglementés avant le 1er juillet.

C’est une évolution qu’il faut surveiller de près ?

Oui, bien sûr, car le Médiateur national de l’énergie a pour mission d’informer les consommateurs. Nous leur proposons un site internet energie-info.fr, avec un comparateur d’offres qui liste toutes les offres des fournisseurs d’énergie. Nous sommes également là pour répondre à toutes leurs questions avec un numéro vert, le 0 800 112 212. C’est un sujet que nous suivons de très près depuis plusieurs mois et sur lequel nous avons déjà commencé à répondre aux nombreuses questions que se posent les consommateurs de gaz.

Est-ce que le consommateur va s’y retrouver ? Est-ce qu’il y gagne ?

Cela dépendra de la manière dont les prix évolueront sur les marchés. Le tarif réglementé, c’est un tarif encadré par les pouvoirs publics, il y avait donc une forme de régulation de ce tarif. La Commission de régulation de l’énergie a commencé et continuera à publier chaque mois des prix repères basés sur une formule standard d’approvisionnement des fournisseurs. Ces prix repères permettront aux consommateurs de se repérer, comme l’indique leur nom, et de souscrire une offre à des prix proches des prix moyens du marché. Le tarif réglementé n’existera plus, mais il y aura toujours ce cadre de référence des prix repères pour s’y retrouver.

Quelles sont les offres à éviter ?

Actuellement, certaines offres peuvent sembler très attractives car les prix du marché du gaz sont très bas. Ce sont les offres indexées sur les prix des marchés de gros, dont les prix sont extrêmement volatils et peuvent être multipliés par dix ou vingt en fonction de l’évolution des cours. Par exemple, l’été dernier, les prix du gaz sur les marchés ont atteint un sommet et étaient vingt fois supérieurs à ceux observés depuis le début du mois. Ces offres sont très risquées en ce moment. Elles ne sont pas chères, mais cela suppose de suivre chaque mois l’évolution des prix pour éviter une mauvaise surprise.

En général, les prix augmentent pendant l’hiver car la demande en gaz est plus importante. Si on n’y prête pas attention, on peut se retrouver avec des factures très élevées. Nous, on n’aime pas trop ces offres. Il faut les réserver à des consommateurs très avertis qui vont suivre l’évolution des prix du gaz au moins chaque mois.

Et les offres à privilégier, en revanche, ce sont les offres à prix fixe ?

Comme le nom l’indique, le prix est figé pendant une certaine période, ce qui garantit une certaine stabilité. Elles peuvent être à un instant T un peu plus élevées que ce que l’on obtient lorsqu’on effectue une simulation avec le prix repère. Cependant, si les prix augmentent sur les marchés, cela garantit que votre prix est bloqué. Ensuite, il y a les offres qui vont être indexées sur l’indice de coût de référence publié par la CRE (Commission de régulation de l’énergie). Celles-ci auront une évolution relativement encadrée, mais les offres les plus sûres sont les offres à prix fixe. Enfin, il y a l’offre passerelle, qui est réservée aux consommateurs qui ont encore un contrat au tarif réglementé et qui ne souhaitent pas choisir. Cette évolution est très proche de celle de l’indice de référence publié par la CRE.