De nos jours, la question environnementale est plus prégnante que jamais, et quelques municipalités ont décidé d’agir en conséquence. Ainsi, certaines ont pris la décision de supprimer les douches de plage, pour des raisons économiques et écologiques. En effet, des millions de litres d’eau potable peuvent être économisés grâce à cette mesure relativement simple. Prenons l’exemple de Messanges, une ville située sur le littoral landais, qui a récemment opté pour cette solution ingénieuse. Cette décision peut sembler insignifiante, mais elle montre à quel point la prise de conscience environnementale est nécessaire à tous les niveaux de la société, et notamment dans nos politiques publiques. En espérant que d’autres villes suivent le même exemple, pour un futur plus durable et respectueux de notre planète.

Communes françaises : des douches de plage supprimées pour des raisons écologiques et économiques

Depuis quelques années, certaines communes françaises ont pris la décision de supprimer les douches de plage pour des raisons écologiques et économiques. Un exemple récent est la commune de Messanges, sur le littoral landais. Les vacanciers qui se baignent sur la plage de Messanges doivent se plier sous un robinet pour se rincer après leur baignade. Les douches en plein air ont été retirées pour réduire la consommation d’eau potable, mais aussi pour éviter les abus tels que les nettoyages de planches ou de combis avec l’eau potable. Selon Hervé Bouyrie, président du syndicat mixte de gestion des baignades landaises, l’eau est un bien qui coûte de plus en plus cher et qu’il faut économiser, et la suppression des douches de plage est une mesure écologique favorable à l’environnement actuel.

À première vue, certains vacanciers se montrent perplexes face à cette mesure, car les douches de plage sont considérées comme un confort après la baignade pour se rafraîchir. Cependant, d’autres vacanciers soutiennent cette initiative pour réduire l’utilisation de l’eau potable. Selon une touriste, c’est un petit geste écologique qui est bien dans l’ère dans laquelle on vit.

Messanges n’est pas la seule commune à avoir franchi le pas de suppressions des douches de plage. D’autres communes telles que Biscarrosse, Mimizan ou Hossegor ont également fermé les vannes. Dans certaines communes françaises, les douches publiques sont interdites pour l’ensemble du littoral depuis l’été dernier, suivant l’arrêté préfectoral au Pays basque.

La suppression des douches de plage permettrait, selon Pierre Froustey, maire (PS) de Vieux-Boucau-les-Bains, d’économiser des millions de litres d’eau potable. Par conséquent, il y aurait également moins de produits tels que les gels douche déversés dans le sable, contribuant ainsi à réduire les impacts écologiques sur la plage. Enfin, Hervé Bouyrie souligne que la suppression de ces douches est un petit geste écologique qui doit être considéré comme une mesure responsable pour l’environnement, dans le cadre de la nécessaire préservation de nos plages et de l’eau.

En conclusion, la suppression des douches de plage peut sembler à première vue comme une restriction pour les vacanciers. Cependant, elle est un petit geste écologique favorable à l’environnement, économique et responsable pour préserver notre planète et éviter les abus tels que les nettoyages de matériel de surf avec de l’eau potable.

source originale : La Pause Info.fr