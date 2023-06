Feux de forêts au Canada : fumées toxiques atteignent les États-Unis, écologie menacée

Des nuages de fumée nocive s’étendent jusqu’aux États-Unis, y compris New York. Cette situation résulte des incendies de végétation dans l’est du Canada, qui continuent de faire rage et n’ont pas encore été maîtrisés.

Une image alarmante plane au-dessus d’Ottawa. La capitale canadienne est confrontée à un ciel orangé, rempli d’une fumée épaisse et de particules fines. Cette situation est due aux 160 feux de forêt qui continuent à dévaster le Québec, ce qui représente un danger pour la santé des résidents. « C’est partout autour de nous, on le sent », témoigne un habitant. Les fumées ont parcouru des centaines de kilomètres à cause du vent et ont atteint certaines villes américaines comme New York.

La qualité de l’air se détériore

La qualité de l’air au Canada et aux États-Unis se dégrade à des niveaux sans précédent, selon les experts. « Le niveau de l’air est aujourd’hui bien plus préoccupant que ce que l’on peut observer dans une ville très polluée d’Asie », explique le Pr Loren Wold, de l’université d’État de l’Ohio. Au Canada, la pluie est attendue pour le mercredi 7 juin et pourrait aider les pompiers à lutter contre les incendies qui ravagent la végétation, notamment au nord de Montréal. Depuis le début des feux de forêt, 10 000 Canadiens ont été contraints de quitter leur domicile.