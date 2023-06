Feux de forêt : sécurité civile mieux équipée avant été pour risque d’incendie

Au cours du mois d’octobre de l’année précédente, le président Emmanuel Macron avait assuré qu’il augmenterait les ressources des sapeurs-pompiers afin de prévenir une nouvelle série de feux de forêt en France pendant la période estivale. Bien que de nouveaux engins aient été fournis, les membres des équipes de secours accordent également une grande importance à l’analyse des prévisions météorologiques.

Face au danger d’incendies cet été et en attendant la livraison de camions et d’avions pour les pompiers d’ici deux à quatre ans, l’État décide de louer des moyens aériens, selon François Pradon, le chef d’état-major de la sécurité civile : « On aura dix hélicoptères bombardiers d’eau qui seront loués alors que l’année dernière nous n’en avions que deux. Nous avons quatre Air Tractor qui contiennent environ 3 000 litres d’eau. Et nous avons un Dash, un neuvième, pour combler le manque des quatre Canadair qui ont été achetés mais qui ne sont pas encore arrivés ».

Ces locations de véhicules sont la concrétisation des « moyens renforcés » promis par Emmanuel Macron en octobre dernier. Le président de la République se rendra vendredi 2 juin sur la base aérienne de Nîmes-Garons où une partie du centre national avancé de la sécurité civile sera délocalisée cet été. L’objectif est d’améliorer la coordination de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts. En plus des moyens aériens, la sécurité civile disposera de 51 colonnes, contre 44 l’année dernière. « La colonne, explique François Pradon, c’est 12 camions feu de forêt et cinq véhicules de commandement pour 75 personnes permettant de renforcer les effectifs ».

L’expertise de Météo France et de l’ONF

Les équipes de ce centre de coordination nationale comprendront notamment des agents de l’Office national des forêts (ONF) et des experts de Météo France qui fourniront des analyses plus précises sur les facteurs de danger. « Cette analyse permettra de mieux disposer les moyens pour être au plus près et essayer d’éteindre les feux avant qu’ils ne prennent des proportions importantes, espère le chef d’état-major de la sécurité civile. Avec leurs analyses instantanées, ils pourront me dire si le vent va s’intensifier, si l’humidité va augmenter ou pas quand on aura des départs de feu importants ».

François Pradon est satisfait des moyens alloués, mais reste tout de même extrêmement prudent et vigilant. L’année dernière, 72 000 hectares, dont 60 000 hectares de forêts, ont été détruits par les flammes en France, et 60 000 personnes ont été évacuées en raison des incendies.