Feux de forêt apocalyptiques incontrôlés ravagent le nord du Québec, Canada

Des dizaines de milliers de résidents canadiens, notamment ceux de la région de l’Abitibi, ont été contraints de quitter leurs domiciles. Les personnes affectées expriment leur détresse.

Martine regarde avec inquiétude l’énorme nuage de fumée à quelques kilomètres de distance. Les allées et venues des avions-citernes ne semblent pas apaiser l’incendie. Comme les 700 autres habitants du village de Normétal, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, elle a été évacuée. Et elle ne cache pas son inquiétude : « On a reçu une alerte pour partir immédiatement. On a pris le strict nécessaire, nos médicaments, nos vêtements, un peu. On a eu des nouvelles comme quoi le feu était à un kilomètre de chez nous. Maintenant, c’est la nature qui décide », confie-t-elle.

Si les Canadiens sont habitués aux feux de forêt, la situation est inédite aujourd’hui, avec des incendies qui ont commencé très tôt dans la saison en raison de la sécheresse. Là, au nord du Québec, on peut voir un nuage de fumée à 30 kilomètres à la ronde.

Plusieurs villages ont dû être évacués et les hôtels et gymnases de la région, qui est grande comme deux fois la Belgique, servent de refuge aux personnes touchées. Certains ont perdu leur maison. Cette habitante de La Sarre, dans l’Abitibi-Ouest, craint d’être évacuée elle aussi. « La majorité des petits villages sont en train d’être évacués », soupire-t-elle. « Et La Sarre, c’est au milieu de tout ça. On se prépare mentalement, mais la situation n’est vraiment pas encourageante. »

Tous les habitants rencontrés ne cachent pas leur peine : « J’ai mal au cœur, la forêt, c’est notre identité et notre économie aussi », avoue l’un d’eux. « Ça sent le feu ! C’est comme s’il y avait le feu dans la cour ! C’est apocalyptique ! », décrit une femme.

Pas de pluie avant la semaine prochaine

Des centaines de pompiers venus des États-Unis, du Mexique, d’Afrique du Sud ou encore du Portugal ont déjà été appelés en renfort. La France a annoncé le 4 juin qu’elle envoyait elle aussi des pompiers. Mais au plus près des incendies, la situation est très difficile à contrôler pour les pompiers sur place. Parce que, disent-ils, ces incendies sont imprévisibles, voire incontrôlables : il y a beaucoup de vent, des bourrasques, des rafales, et des feux se déclenchent ici et là sans prévenir, parfois à 500 kilomètres les uns des autres, tant la région est grande et boisée.

A l’origine de ces quelque 80 incendies à gérer en même temps, des orages la semaine dernière : la foudre a touché cette zone de forêts déjà très sèches, composées de résineux et de feuillus. Il n’a pas plu depuis et les autorités n’espèrent pas de précipitations avant le début de semaine prochaine. Il est difficile d’établir un premier bilan de ces incendies, du nombre d’hectares de forêt qui ont brûlé, et la situation évolue très rapidement.

Aux États-Unis voisins, du Vermont à la Caroline du Sud, les autorités sanitaires ont déjà averti que les particules fines présentes dans l’atmosphère pourraient dépasser des niveaux nuisibles à la santé et provoquer des difficultés respiratoires pour les habitants, qui ont été invités à limiter le temps passé à l’extérieur.